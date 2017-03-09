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Йожеф Сабо: «Заре нужно догонять Динамо. Шахтер ждет тяжелый матч»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «Заря» – «Шахтер»

  • 09.03.2017 14:26
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footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо

Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от центрального матча 21-го тура «Заря» - «Шахтер».

- На ваш взгляд, сумеют ли луганчане преподнести сюрприз в поединке с лидером чемпионата?

- Не думаю. В данной игре все зависит от «Шахтера», от их настроя, мотивации. Как по мне, Паулу Фонсека не допустит расслабленности своих подопечных. Почему-то уверен, что «горняки» сумеют продолжить свою победную серию и вновь добьются успеха.

- Вылет из Лиги Европы не скажется ли на мотивации игроков «Шахтера» на оставшиеся матчи сезона?
- Вопрос к португальскому тренеру, к его умению достучаться до футболистов. Как их настроишь, так они и сыграют. Другое дело, что подсознательно могут о себе дать знать 13 очков отрыва от второго места. По сути, «горняки» уже чемпионы и за такое короткое время очень сложно растерять такой багаж. А вот «Заря» должна быть очень мотивирована на эту игру, ведь луганчанам нужно догонять «Динамо».

- Изменилась ли команда Юрия Вернидуба после зимнего перерыва?
- Любые кадровые перемены, которые происходят в каждом коллективе, дают о себе знать. Об этом можно судить по матчам с «Динамо» и «Ворсклой». Хотя во встрече с полтавчанами, к примеру, рисунок игры стал отчетливее вырисовываться. «Заря» выглядела намного предпочтительнее полтавчан и вновь начала проявлять свои сильные качества - а это игровая дисциплина и четкое выполнение тренерской установки. Так что «Шахтер» ждет тяжелый матч. На данный момент луганчане зарекомендовали себя приличной командой.

- За это время «Шахтер» в чемпионате сыграл с той же «Ворсклой» и «Волынью». В обоих матчах «горняки» добивались минимальных побед. В чем причина?
- У нас все команды против «Шахтера» играют строго от обороны, и не стремятся демонстрировать современный футбол. А современный футбол в моем понимании это то, что показывают представители английской Премьер-лиги, когда последняя команда старается играть на равных с лидером и хочет добиться успеха с позиции своих сильных сторон. При этом она не только защищается, но и атакует. У нас же, к сожалению, многие клубы думают только про оборону. 

- Учитывая реалии нашего футбола, можно ли матчи «Шахтер» - «Заря» уже ставить в один ряд с украинским классико?
- Можно. Существует только один минус – «Шахтер» и «Заря» все время играют на выезде. Вчерашняя игра Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» в очередной раз доказала на сколько важны болельщики. Вы ведь видели, как ревел стадион и как он гнал команду вперед. Для соперника это был сумасшедший дом! Поэтому играй дончане и луганчане на своих домашних аренах при своих фанатах вывеска этого противостояния была бы еще более привлекательной.

- Можно ли в таком случае ожидать ажиотаж на матче в Харькове?
- Конечно. Эта игра вызовет интерес в городе, и харьковчане пойдут на стадион. Встречаются все-таки первая и третья команды чемпионата, лидеры нашего футбола, которые захотят продемонстрировать все свои сильные стороны. На мой взгляд, 15 тысяч болельщиков на ОСК «Металлист» точно соберется.

Напомним, что матч «Заря» - «Шахтер» пройдет в Харькове 12 марта. Билеты уже поступили в свободную продажу в кассах стадиона и онлайн на Shakhtar.com.

Источник — ФК Шахтер

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