Жуниор МОРАЕС: «Хотел стать лучшим бомбардиром УПЛ»

Сделка состоялась в последний день работы трансферного окна в Китае и произошла стремительно. В Тяньцзинь Цюаньцзянь Мораес отправился на правах аренды до конца сезона, которая, по слухам, обойдется китайской стороне в 2 миллиона евро, причем у азиатов есть опция по выкупу контракта игрока на протяжении срока действия аренды.

«Я не ожидал никаких изменения. Предложение пришло в последний день работы трансферного окна в Китае. Как раз в тот момент я узнал о получении пятиматчевой дисквалификации за мое удаление в игре против Шахтера, а потому решил принять этот вызов», — рассказал Жуниор Мораес португальской прессе.

«Первоначально я был настроен продолжать играть в Украине и постараться стать лучшим бомбардиром чемпионате, но все изменилось довольно быстро».

В Китае больше всего Мораес пока общается со своим земляком, известным в Европе по играм за Милан и Вильярреал Алешандре Пато.

«Пато очень помог адаптироваться в первые дни. Мы практически постоянно вместе, играем тут в компьютерные игры и живем в одном номере на базе».

«Всем интересно посмотреть, как будет развиваться китайская лига. Тяньцзинь Цюаньцзянь — достаточно молодой проект. Но у нас есть хорошие игроки и отличные потенциал, что позволяет нам надеяться на попадание в тройку лучших команд по итогам сезона».

Наибольшей проблемой в Поднебесной Жуниор Мораес видит языковой барьер.

«Здесь очень сложный язык. Это делает общение с партнерами по команде непростой задачей. Но я был очень хорошо принят и почувствовал себя здесь желанной персоной. Надеюсь, смогу войти в историю клуба».

29-летний Жуниор Мораес перешел в Динамо летом 2015 года в качестве свободного агента.

В нынешнем чемпионате Украины на текущий момент Мораес остается лидером бомбардирской гонки, имея 10 голов в 16 проведенных матчах. На один гол меньше у форварда Шахтера Факундо Феррейры, который, что правда, сыграл лишь в 12 поединках.