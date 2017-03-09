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Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Играть в национальной сборной – моя мечта»

Защитник «Карпат» – о главной цели в карьере

  • 09.03.2017 13:56
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ФК Карпаты. Денис Мирошниченко
© ФК Карпаты. Денис Мирошниченко

Защитник «Карпат» Денис Мирошниченко рассказал о мечте играть за сборную Ураины.

– Не кажется ли, что уже настало время испробовать тебя в национальной сборной? 

– Неправильно с моей стороны это обсуждать. Конечно, играть в национальной сборной – моя мечта и главная цель в карьере. Для этого нужно стараться еще больше.

В данный момент я понимаю, что не играю так, как могу играть. Все зависит только от меня: туда дорога открыта для всех. Поэтому обещаю работать усерднее и доказывать все на футбольном поле, – сказал Мирошниченко.

Источник — Журнал «Футбол»

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