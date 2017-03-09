[quote Elblanko, 09.03.2017 13:02]1. Вартість квитків (я про дк на олімпійському, нормальні місця...

Це ж з яких часів Англія для України "ніяка", хлопче? Там склад дорожчий від нашого раз...

И что случилос из-за этого выхода плохого?

А ти хотів щоб він ще вспів гол в свої ворота привезти? Сталось те, що жоден адекватний трене...

А чому б ведучому не вести діалог з Юлією? Питання ідуть не логічно, можна ж спілкуватись, тим бі...

отэти все лалала до лампы!ну всем же понятно что ничего уже не изменить и ПСЖ в аутеи меня это ра...

вообще-то после второго пенальти, который не был левым, а был спорный, Барса пролетала мимо 1/4 ...