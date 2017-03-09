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Как на Камп Ноу праздновали победу над ПСЖ

После матча ни футболисты, ни болельщики каталонского клуба долго не могли прийти в себя

  • 09.03.2017 13:42
  • 1610 просмотров
  • 2 комментария
Метки
fcbarcelona.cat
© fcbarcelona.cat

После потрясающего триумфа подопечных Луиса Энрике в матче с ПСЖ (6:1) «Камп Ноу» сошел с ума. 

Видео Барселона ТВ.

Источник — Sport.ua

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