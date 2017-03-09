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Виктор КОВАЛЕНКО: «Снился эпизод с голом из офсайда в ворота Сельты»

Полузащитник «Шахтера» рассказал о причинах неудачи в противостоянии с испанцами

  • 09.03.2017 13:35
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ФК Шахтер. Виктор Коваленко
© ФК Шахтер. Виктор Коваленко

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко рассказал о вылете команды из Лиги Европы.

— «Шахтер» второй раз кряду вылетает в Лиге Европы от испанской команды. Неудобные эти испанцы, что ли?
— У испанцев одна из самых сильных лиг в мире. Испанские команды доминируют в европейских турнирах, из года в год побеждают в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Любой испанской команде противостоять сложно — они играют на высоких скоростях. В обоих случаях мы обидно вылетели. Только если «Севилье» уступили за шаг до финала, то теперь сошли с дистанции на очень ранней стадии. Поражение от «Сельты» восприняли очень болезненно, потому что после гостевой встречи у нас были все шансы пройти дальше. И мы достаточно хорошо выглядели во втором матче, однако проиграли из-за несправедливого пенальти.

— Вы упустили прекрасный момент в самом начале харьковской встречи. Он вам потом не снился?
— Снился не только он, но и эпизод с голом из офсайда! Я шел на мяч, и мне казалось, что я не нахожусь в положении «вне игры». Этот момент меня еще больше расстроил.

— После 70‑й минуты «Шахтер» заметно подсел. С чем это связано?
— «Сельте» надо было забивать, они ускорились. Мы в свою очередь стали играть по счету, пытались удержать преимущество.

— Выдуманный пенальти. Не кажется ли вам, что это могло быть указание УЕФА, чтобы автоматически избежать встречи с какой-нибудь российской командой в дальнейшем?
— Вряд ли. Судьи тоже люди и совершают ошибки.

— «Шахтер» топят не в первый раз. С «Баварией» Кучера удалили на третьей минуте. Не кажется ли это странным?
— Имеем что имеем.

Источник — Журнал «Футбол»

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