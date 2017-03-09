Рейтинг ФИФА: Украина опустилась на 31-е место

9-го марта ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
Украина, имея в активе 798 баллов, опустилась на одну позицию и теперь занимает 31-ю строчку таблицы.
Соперники сборной Украины по отборочной группе к ЧМ-2018 году занимают следующие позиции: Хорватия – 16, Исландия – 23 (-3), Турция – 26 (-2), Финлядния – 99 (-2), Косово – 164 (+1).
Лидировать в рейтинге продолжает сборная Аргентины. Второе и третье место как и раньше занимают Бразилия и Германия.
|Страна
|Очки
|1
|Аргентина
|1644
|2
|Бразилия
|1534
|3
|Германия
|1443
|4
|Чили
|1389
|5
|Бельгия
|1379
|6
|Франция
|1318
|7
|Колумбия
|1312
|8
|Португалия
|1240
|9
|Уругвай
|1200
|10
|Испания
|1162
|11
|Швейцария
|1138
|12
|Уэльс
|1121
|13
|Польша
|1121
|14
|Англия
|1114
|15
|Италия
|1095
|16
|Хорватия
|1042
|17
|Мексика
|1026
|18
|Перу
|965
|19
|Коста-Рика
|953
|20
|Египет
|904
|21
|Голландия
|900
|22
|Эквадор
|887
|23
|Исландия
|875
|24
|Ирландия
|860
|25
|Словакия
|853
|26
|Турция
|851
|27
|Венгрия
|834
|28
|Сенегал
|831
|29
|Bosnia and Herzegovina
|826
|30
|США
|818
|31
|УКРАИНА
|798
|32
|Камерун
|795
|33
|Иран
|794
|34
|Австрия
|793
|35
|Северная Ирландия
|786
|36
|Буркина Фасо
|778
|37
|Тунис
|774
|38
|Конго
|750
|39
|Румыния
|703
|40
|Южная Корея
|691
|41
|Нигерия
|685
|42
|Чехия
|684
|43
|Гана
|683
|44
|Парагвай
|683
|45
|Швеция
|682
|46
|Греция
|679
|47
|CГґte d'Ivoire
|663
|48
|Дания
|662
|49
|Марокко
|661
|50
|Алжир
|645
|51
|Япония
|631
|52
|Сербия
|629
|53
|Панама
|627
|54
|Албания
|623
|55
|Австралия
|622
|56
|Израиль
|617
|57
|Саудовская Аравия
|610
|58
|Словения
|609
|59
|Венесуэла
|601
|60
|Россия
|591
|61
|Мали
|586
|62
|ЮАР
|567
|63
|Узбекистан
|561
|64
|Черногория
|546
|65
|Гондурас
|538
|66
|Бенин
|531
|67
|Шотландия
|524
|68
|ОАЭ
|521
|69
|Гаити
|518
|70
|Гвинея
|501
|71
|Болгария
|489
|72
|Беларусь
|472
|73
|Сент-Китс и Невис
|469
|74
|Уганда
|467
|75
|КураГ§ao
|467
|76
|Ямайка
|465
|77
|Кабо-Верде
|460
|78
|Конго
|455
|79
|Гватемала
|445
|80
|Гвинея-Бисау
|434
|81
|Норвегия
|428
|82
|Фарерские острова
|422
|83
|Тринидад и Тобаго
|421
|84
|Катар
|415
|85
|Армения
|414
|86
|Китай
|407
|87
|Габон
|399
|88
|Кения
|392
|89
|Азербайджан
|380
|90
|Антигуа и Барбуда
|370
|91
|Замбия
|370
|92
|Ливия
|366
|93
|Руанда
|364
|94
|Казахстан
|357
|95
|Сьерра-Леоне
|355
|96
|Сирия
|355
|97
|Боливия
|354
|98
|Свазиленд
|351
|99
|Намибия
|342
|100
|Финляндия
|342
|101
|Того
|339
|102
|Либерия
|338
|103
|Малави
|336
|104
|Эфиопия
|335
|105
|Мозамбик
|334
|106
|Мавритания
|331
|107
|Литва
|326
|108
|ЦАР
|325
|109
|Зимбабве
|323
|110
|Экваториальная Гвинея
|322
|111
|Латвия
|312
|112
|Новая Зеландия
|306
|113
|Сальвадор
|306
|114
|Кипр
|301
|115
|Иордания
|300
|116
|Ботсвана
|298
|117
|Канада
|293
|118
|Никарагуа
|292
|119
|Эстония
|291
|120
|Суринам
|284
|121
|КНДР
|282
|122
|Ирак
|274
|123
|Оман
|274
|124
|Филиппины
|271
|125
|Киргизия
|265
|126
|Грузия
|261
|127
|Бахрейн
|254
|128
|Таиланд
|254
|129
|Нигер
|242
|130
|Доминиканская Республика
|242
|131
|Гайана
|236
|132
|Индия
|233
|133
|Таджикистан
|231
|134
|Палестина
|229
|135
|Люксембург
|227
|136
|Вьетнам
|222
|137
|Мадагаскар
|220
|138
|Судан
|217
|139
|Бурунди
|215
|140
|Мальдива
|206
|141
|Лесото
|205
|142
|Гонконг
|202
|143
|Коморы
|202
|144
|Туркменистан
|200
|145
|Пуэрто-Рико
|194
|146
|Маврикий
|191
|147
|Ангола
|187
|148
|Йемен
|186
|149
|Таити
|184
|150
|Чад
|179
|151
|SГЈo TomГ© e PrГncipe
|177
|152
|Белиз
|176
|153
|Куба
|175
|154
|Барбадос
|174
|155
|Ливан
|172
|156
|Афганистан
|170
|157
|Танзания
|157
|158
|Гренада
|152
|159
|Китайский Тайбэй
|149
|160
|Аруба
|147
|161
|Малайзия
|146
|162
|Молдова
|139
|163
|Сингапур
|138
|164
|Косово
|135
|165
|Кувейт
|133
|166
|Македония
|130
|167
|Индонезия
|123
|168
|Новая Каледония
|123
|169
|Южный Судан
|123
|170
|Непал
|122
|171
|Папуа — Новая Гвинея
|122
|172
|Мьянма
|120
|173
|Лаос
|116
|174
|Камбоджа
|116
|175
|Доминиканская Республика
|114
|176
|Сент-Винсент и Гренадины
|112
|177
|Бутан
|110
|178
|Сент-Люсия
|108
|179
|Гамбия
|106
|180
|Вануату
|106
|181
|Фиджи
|102
|182
|Мальта
|87
|183
|Бермудские острова
|86
|184
|Лихтенштейн
|82
|185
|Бруней
|82
|186
|Макау
|82
|187
|Сейшельские Острова
|78
|188
|Соломоновы Острова
|76
|189
|Гуам
|76
|190
|Американское Самоа
|64
|191
|Острова Кука
|64
|192
|Самоа
|64
|193
|Бангладеш
|57
|194
|Восточный Тимор
|53
|195
|Американские Виргинские острова
|44
|196
|Монголия
|34
|197
|Шри-Ланка
|33
|198
|Пакистан
|32
|199
|Монтсеррат
|30
|200
|Андорра
|29
|201
|Каймановы острова
|21
|202
|Теркс и Кайкос
|20
|203
|Сан-Марино
|17
|204
|Британские Виргинские острова
|11
|205
|Ангилья
|0
|206
|Багамы
|0
|207
|Джибути
|0
|208
|Эритрея
|0
|209
|Гибралтар
|0
|210
|Сомали
|0
|211
|Тонга
|0
Источник — Sport.ua
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