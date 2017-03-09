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Рейтинг ФИФА: Украина опустилась на 31-е место

Аргентина продолжает лидировать в рейтинге

  • 09.03.2017 13:21
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fifa.com
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9-го марта ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Украина, имея в активе 798 баллов, опустилась на одну позицию и теперь занимает 31-ю строчку таблицы.

Соперники сборной Украины по отборочной группе к ЧМ-2018 году занимают следующие позиции: Хорватия – 16, Исландия – 23 (-3), Турция – 26 (-2), Финлядния – 99 (-2), Косово – 164 (+1).

Лидировать в рейтинге продолжает сборная Аргентины. Второе и третье место как и раньше занимают Бразилия и Германия.

  Страна Очки
1 Аргентина 1644
2 Бразилия 1534
3 Германия 1443
4 Чили 1389
5 Бельгия 1379
6 Франция 1318
7 Колумбия 1312
8 Португалия 1240
9 Уругвай 1200
10 Испания 1162
11 Швейцария 1138
12 Уэльс 1121
13 Польша 1121
14 Англия 1114
15 Италия 1095
16 Хорватия 1042
17 Мексика 1026
18 Перу 965
19 Коста-Рика 953
20 Египет 904
21 Голландия 900
22 Эквадор 887
23 Исландия 875
24 Ирландия 860
25 Словакия 853
26 Турция 851
27 Венгрия 834
28 Сенегал 831
29 Bosnia and Herzegovina 826
30 США 818
31 УКРАИНА 798
32 Камерун 795
33 Иран 794
34 Австрия 793
35 Северная Ирландия 786
36 Буркина Фасо 778
37 Тунис 774
38 Конго 750
39 Румыния 703
40 Южная Корея 691
41 Нигерия 685
42 Чехия 684
43 Гана 683
44 Парагвай 683
45 Швеция 682
46 Греция 679
47 CГґte d'Ivoire 663
48 Дания 662
49 Марокко 661
50 Алжир 645
51 Япония 631
52 Сербия 629
53 Панама 627
54 Албания 623
55 Австралия 622
56 Израиль 617
57 Саудовская Аравия 610
58 Словения 609
59 Венесуэла 601
60 Россия 591
61 Мали 586
62 ЮАР 567
63 Узбекистан 561
64 Черногория 546
65 Гондурас 538
66 Бенин 531
67 Шотландия 524
68 ОАЭ 521
69 Гаити 518
70 Гвинея 501
71 Болгария 489
72 Беларусь 472
73 Сент-Китс и Невис 469
74 Уганда 467
75 КураГ§ao 467
76 Ямайка 465
77 Кабо-Верде 460
78 Конго 455
79 Гватемала 445
80 Гвинея-Бисау 434
81 Норвегия 428
82 Фарерские острова 422
83 Тринидад и Тобаго 421
84 Катар 415
85 Армения 414
86 Китай 407
87 Габон 399
88 Кения 392
89 Азербайджан 380
90 Антигуа и Барбуда 370
91 Замбия 370
92 Ливия 366
93 Руанда 364
94 Казахстан 357
95 Сьерра-Леоне 355
96 Сирия 355
97 Боливия 354
98 Свазиленд 351
99 Намибия 342
100 Финляндия 342
101 Того 339
102 Либерия 338
103 Малави 336
104 Эфиопия 335
105 Мозамбик 334
106 Мавритания 331
107 Литва 326
108 ЦАР 325
109 Зимбабве 323
110 Экваториальная Гвинея 322
111 Латвия 312
112 Новая Зеландия 306
113 Сальвадор 306
114 Кипр 301
115 Иордания 300
116 Ботсвана 298
117 Канада 293
118 Никарагуа 292
119 Эстония 291
120 Суринам 284
121 КНДР 282
122 Ирак 274
123 Оман 274
124 Филиппины 271
125 Киргизия 265
126 Грузия 261
127 Бахрейн 254
128 Таиланд 254
129 Нигер 242
130 Доминиканская Республика 242
131 Гайана 236
132 Индия 233
133 Таджикистан 231
134 Палестина 229
135 Люксембург 227
136 Вьетнам 222
137 Мадагаскар 220
138 Судан 217
139 Бурунди 215
140 Мальдива 206
141 Лесото 205
142 Гонконг 202
143 Коморы 202
144 Туркменистан 200
145 Пуэрто-Рико 194
146 Маврикий 191
147 Ангола 187
148 Йемен 186
149 Таити 184
150 Чад 179
151 SГЈo TomГ© e PrГ­ncipe 177
152 Белиз 176
153 Куба 175
154 Барбадос 174
155 Ливан 172
156 Афганистан 170
157 Танзания 157
158 Гренада 152
159 Китайский Тайбэй 149
160 Аруба 147
161 Малайзия 146
162 Молдова 139
163 Сингапур 138
164 Косово 135
165 Кувейт 133
166 Македония 130
167 Индонезия 123
168 Новая Каледония 123
169 Южный Судан 123
170 Непал 122
171 Папуа — Новая Гвинея 122
172 Мьянма 120
173 Лаос 116
174 Камбоджа 116
175 Доминиканская Республика 114
176 Сент-Винсент и Гренадины 112
177 Бутан 110
178 Сент-Люсия 108
179 Гамбия 106
180 Вануату 106
181 Фиджи 102
182 Мальта 87
183 Бермудские острова 86
184 Лихтенштейн 82
185 Бруней 82
186 Макау 82
187 Сейшельские Острова 78
188 Соломоновы Острова 76
189 Гуам 76
190 Американское Самоа 64
191 Острова Кука 64
192 Самоа 64
193 Бангладеш 57
194 Восточный Тимор 53
195 Американские Виргинские острова 44
196 Монголия 34
197 Шри-Ланка 33
198 Пакистан 32
199 Монтсеррат 30
200 Андорра 29
201 Каймановы острова 21
202 Теркс и Кайкос 20
203 Сан-Марино 17
204 Британские Виргинские острова 11
205 Ангилья 0
206 Багамы 0
207 Джибути 0
208 Эритрея 0
209 Гибралтар 0
210 Сомали 0
211 Тонга 0

 

Источник — Sport.ua

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