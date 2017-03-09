Как падает посещаемость Премьер-лиги

Недавно на официальном сайте Премьер-лиги появился опрос на тему падения посещаемости на украинских стадионах. Среди семи вариантов ответов на вопрос: «Почему болельщики не ходят на стадион» наиболее популярными были такие: «Наш футбол перестал быть интересен для зрителей» (за него проголосовали 42 процента опрошенных) и «Клубы не работают с болельщиками по привлечению их на стадион» (33 процента).

Очевидно, что помимо двух вышеназванных причин можно назвать еще с десяток, включая экономический кризис, наличие команд-переселенцев, которые не имеют возможности играть на своих аренах и много других не менее важных. При этом падение средней посещаемости чемпионата продолжается уже четвертый сезон и дно, судя по всему, пока не пробито.

В нынешнем чемпионате средняя посещаемость наименьшая за 25 (!) лет. После 20-ти сыгранных туров среднее число зрителей – 4234. Эта цифра меньше, чем в первом чемпионате Украины – тогда на трибуны ходило в среднем 5 703 зрителя. Наибольшая средняя посещаемость в УПЛ была в сезоне 2012/13 – предпоследнем чемпионате до кризиса. На трибунах в среднем собиралось 12 572 зрителя. В следующем сезоне посещаемость немного упала – на трибунах в среднем собиралось немногим меньше 11 тысяч зрителей, а потом случился настоящий обвал.

Не исключено, что текущая цифра в 4234 зрителя в среднем за игру будет еще меньше, поскольку матчи с участием команд второй шестерки, по сути, будут без турнирной интриги. После поединков, которые собирают на трибунах 167 зрителей (матч «Олимпик» - «Сталь» во Львове), удивлять не приходится.

Пока руководство Премьер-лиги ломает голову над тем, как привлечь зрителей на трибуны, смотрим инфографику со средней посещаемостью чемпионатов Украины за все годы.