Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры футболиста после окончания текущего сезона. 35-летний испанец сообщил о своем решении в социальной сети Twitter.

«Я любил ее. Я жил ею. Прощай, прекрасная игра.»

Алонсо наиболее известен своей игрой за «Ливерпуль» и мадридский «Реал». В составе английского клуба испанец выигрывал Лигу чемпионов (легендарный финал в Стамбуле против «Милана» в 2005 году), в составе «сливочных» становился чемпионом Испании (сезон-2011/12), а также побеждал в ЛЧ (сезон-2013/14). В составе «Баварии» дважды выигрывал чемпионат Германии.

Отдельной страницей карьеры 35-летнего хавбека можно назвать выступления в сборной Испании. В составе национальной команды Алонсо дважды становился чемпионом Европы (2008 и 2012), а также побеждал на чемпионате мира в 2010 году.