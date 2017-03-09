Донецкий Шахтер готовится к двум домашним поединкам в Харькове

Генеральный менеджер «Шахтера» Вадим Гунько обещает, что поле стадиона в Харькове к старту второй части чемпионата станет лучше.

«В основном работы касаются технической части, того, что требовало немедленного ремонта, например, работы звука, экранов, освещения, интернета, турникетов, – говорит Гунько. – Позже приступим к нововведениям – размещению указателей для зрителей и других мер, которые нужны для безопасности болельщиков».

Матч «Заря» – «Шахтер» пройдет в воскресенье, 12 марта, и начнется в 19:30

Добавим, что стадион «Металлист» примет сразу два поединка в течение недели, ведь 17 марта «горняки» сыграют дома с донецким «Олимпиком».