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Донецкий Шахтер готовится к двум домашним поединкам в Харькове

12-го марта «горняки» примут «Зарю», 17-го – «Олимпик»

  • 09.03.2017 12:26
  • 342 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Вадим Гунько
© ФК Шахтер Донецк. Вадим Гунько

Генеральный менеджер «Шахтера» Вадим Гунько обещает, что поле стадиона в Харькове к старту второй части чемпионата станет лучше.

«В основном работы касаются технической части, того, что требовало немедленного ремонта, например, работы звука, экранов, освещения, интернета, турникетов, – говорит Гунько. – Позже приступим к нововведениям – размещению указателей для зрителей и других мер, которые нужны для безопасности болельщиков».

Матч «Заря» – «Шахтер» пройдет в воскресенье, 12 марта, и начнется в 19:30

Добавим, что стадион «Металлист» примет сразу два поединка в течение недели, ведь 17 марта «горняки» сыграют дома с донецким «Олимпиком».

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 09.03.2017 12:41
    +2
    Фу картон, говорили они, 80 % матчей дома , говорили они... чемпионат одного города, говорили они...
    Картон, ушел, да здравствует новый картон с колорадским оттенком!
    Ссылка
    korrdon
      korrdon, 09.03.2017 12:58
    -2
    jekavayp, 09.03.2017 12:41
    Фу картон, говорили они, 80 % матчей дома , говорили они... чемпионат одного города, говорили они...
    Картон, ушел, да здравствует новый картон с колорадским оттенком!

    Ты так пытаешься оправдать ущербность своей команды? Расскажи какие 80% матчей ШД проводит дома? С учетом того что первый круг играли во Львове?
    Вангую кроме привычных визгов аргументов не будет.
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 09.03.2017 13:01
    0
    korrdon, 09.03.2017 12:58
    jekavayp, 09.03.2017 12:41
    Фу картон, говорили они, 80 % матчей дома , говорили они... чемпионат одного города, говорили они...Картон, ушел, да здравствует новый картон с колорадским оттенком!

    Ты так пытаешься оправдать ущербность своей команды? Расскажи какие 80% матчей ШД проводит дома? С учетом того что первый круг играли во Львове?Вангую кроме привычных визгов аргументов не будет.

    два матча с фармами, и это только начало - вообще цирк какой то. Сразу бы расписали кому по три очка в таблицу и не портили бы Металлисту газон
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