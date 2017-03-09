Донецкий Шахтер готовится к двум домашним поединкам в Харькове

Генеральный менеджер «Шахтера» Вадим Гунько обещает, что поле стадиона в Харькове к старту второй части чемпионата станет лучше.
«В основном работы касаются технической части, того, что требовало немедленного ремонта, например, работы звука, экранов, освещения, интернета, турникетов, – говорит Гунько. – Позже приступим к нововведениям – размещению указателей для зрителей и других мер, которые нужны для безопасности болельщиков».
Матч «Заря» – «Шахтер» пройдет в воскресенье, 12 марта, и начнется в 19:30
Добавим, что стадион «Металлист» примет сразу два поединка в течение недели, ведь 17 марта «горняки» сыграют дома с донецким «Олимпиком».
Источник — Сегодня Спорт
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Картон, ушел, да здравствует новый картон с колорадским оттенком!
Картон, ушел, да здравствует новый картон с колорадским оттенком!
Ты так пытаешься оправдать ущербность своей команды? Расскажи какие 80% матчей ШД проводит дома? С учетом того что первый круг играли во Львове?
Вангую кроме привычных визгов аргументов не будет.
Фу картон, говорили они, 80 % матчей дома , говорили они... чемпионат одного города, говорили они...Картон, ушел, да здравствует новый картон с колорадским оттенком!
Ты так пытаешься оправдать ущербность своей команды? Расскажи какие 80% матчей ШД проводит дома? С учетом того что первый круг играли во Львове?Вангую кроме привычных визгов аргументов не будет.
два матча с фармами, и это только начало - вообще цирк какой то. Сразу бы расписали кому по три очка в таблицу и не портили бы Металлисту газон
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