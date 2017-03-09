МАРКЕВИЧ: «В матче с Шахтером Заре нужно искать шансы на контратаках»

Глава комитета сборных ФФУ Мирон Маркевич оценил шансы донецкого «Шахтера» и луганской «Зари» на победу в очном поединке.

- Учитывая уровень команд, «Заре» нужно играть от обороны. Я думаю, так оно и будет. «Шахтер» всегда играл на атаку. И при Луческу, и при Фонсеке. Нужно искать шансы на контратаках и играть при насыщенной обороне. Убегать в быстрые атаки в Заре есть кому.

- Стоит ли делать расчет на фланговые атаки? Ведь известно, что Срна и Исмаили часто действуют впереди и не всегда успевают возвращаться назад.

- В свое время мы и строили свою тактику игру на этих нюансах. Они оба очень хорошо играют на атаку. У «Зари» есть шанс поймать «Шахтер» на этом. Петряк - быстрый парень. Самое главное - не дать разгуляться и Срне, и Исмаили. С ними нужно быть внимательнее. Кроме того, необходимо очень четко действовать при отборе мяча.

- Этот матч пройдет в Харькове. На ваш взгляд, как разделяться зрительские симпатии?

- Харьковчане очень хорошо понимают футбол. Думаю, обе команды не останутся без поддержки. Особого приоритета не будет. Мне бы хотелось, чтобы команды показали хорошую игру. Для харьковских зрителей это важно. Ведь там, как говорится, «халява не пройдет».

Напомним, что матч «Заря» - «Шахтер» пройдет в Харькове 12 марта.