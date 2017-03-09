ЕЗЕРСКИЙ: «Совсем скоро наша молодежь выйдет на высокий уровень»

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Володимир Єзерський розповів про специфіку роботу із молодими футболістами.

- Володимире, ви працювали з дорослими футболістами, а тут, по суті, діти. Відчуваєте різницю в тренерському підході?

- З дорослими футболістами я працював у клубі і там більше практична робота. Звичні тренування, тактика і так далі. А в збірній більше селекція. З молоддю потрібно більше спілкуватися. До того ж на звичні тренування у збірній залишається мало часу. Тут зібралися, два-три рази потренувалися, і гра.

- Дорослих гравців відбирати у збірну легше, бо вони всі на виду. Як ви відбираєте найкращих 19-річних?

- У них є свій чемпіонат U-19, але проблема у тому, що він починається лише першого квітня, а два контрольні матчі ми мали зіграти вже. Друга проблема, я не міг залучити до цих ігор багатьох гравців з «Динамо», бо вони мали матч у юнацькій Лізі чемпіонів. Також не вдалося залучити деяких вихованців з «Дніпра» і «Олександрії».

- Невже ви знаєте усіх 19-річних футболістів в Україні?

- Ну я слідкую за ними, збираю інформацію... Але, буду чесним, у мене просто не було часу з усіма познайомитися. Мене призначили тренером і вже через два дні я мав дати список гравців, які поїдуть на збір до Ізраїлю. Вже там ми познайомилися ближче.

- У вашій збірній є футболісти, які вже виступають у прем’єр-лізі?

- Є, але на ці матчі я їх не зміг викликати. Тому цей збір був більше ознайомлювальний, який надав мені дуже багато корисної інформації. Для багатьох гравців це був, по-суті, аванс.

- Той факт, що всі наші клуби через фінансову скруту почали робити ставку на молодь, має позитив для вас, як тренера юнацької збірної?

- Тут є як плюс, так і мінус. Може я комусь видамся категоричним, але на моє переконання 85-90 відсотків молодих футболістів, які зараз грають у прем’єр-лізі, чотири роки тому не мали б жодних шансів потрапити в основу своїх клубів.

Тоді були як легіонери так і наші сильні гравців, які показували футбол високого рівня, до якого цій молоді ще дуже далеко. Тому і рівень, і видовищність нашого футболу впали, через це глядач перестав ходити на стадіони. А плюс у тому, що через декілька років ця молодь, сподіваюся, вийде на високий рівень.