Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

КОВАЛЮК: «Шахтер дешевеет, потому что нет результата в еврокубках»

Специалист объяснил, почему стоимость футболистов украинских клубов падает

  • 09.03.2017 11:43
  • 116 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Владимир Ковалюк
© dynamo.kiev.ua. Владимир Ковалюк

Володимир Ковалюк назвав дві причини, чому загальна вартість футболістів ЧУ різко впала.

«Є дві причини спаду вартості наших футболістів, - сказав Плюс Спорту Володимир Ковалюк, - По-перше, взимку деякі наші клуби зазнали кадрових втрат. По-друге, наші результати на міжнародній арені невтішні, а це впливає на ціну гравців. Взимку «Динамо» втратило Шовковського, Гусєва, Мораеса, Гладкого, Громова та інших. Так, за якістю гри це невагомі втрати, а от по ціні - вони коштували немало.  Натомість гучних придбань не було... Прийшли хіба що недорогі захисники Пантич та Кадар. А от «Шахтар» зберіг склад, але дешевшає, бо не показує результатів в єврокубках».

Источник — ПлюсСпорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.