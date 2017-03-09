КОВАЛЮК: «Шахтер дешевеет, потому что нет результата в еврокубках»

Володимир Ковалюк назвав дві причини, чому загальна вартість футболістів ЧУ різко впала.

«Є дві причини спаду вартості наших футболістів, - сказав Плюс Спорту Володимир Ковалюк, - По-перше, взимку деякі наші клуби зазнали кадрових втрат. По-друге, наші результати на міжнародній арені невтішні, а це впливає на ціну гравців. Взимку «Динамо» втратило Шовковського, Гусєва, Мораеса, Гладкого, Громова та інших. Так, за якістю гри це невагомі втрати, а от по ціні - вони коштували немало. Натомість гучних придбань не було... Прийшли хіба що недорогі захисники Пантич та Кадар. А от «Шахтар» зберіг склад, але дешевшає, бо не показує результатів в єврокубках».