ВЕРРАТТИ: «После гола Кавани игроки Барсы сказали мне, что это конец»

Футболист ПСЖ Марко Верратти прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Гол Кавани дал нам передышку. Тогда я поговорил с игроками «Барселоны», они сказали мне что это конец. Я не могу объяснить, как мы пропустили трижды за семь минут. Это футбол. Я никогда не забуду эту игру. Надеюсь, что все извлекут из нее должные уроки», – отметил Верратти.
Источник — Goal.com
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