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ВЕРРАТТИ: «После гола Кавани игроки Барсы сказали мне, что это конец»

Хавбек ПСЖ не понимает, как его команда сумела пропустить трижды за семь минут

  • 09.03.2017 11:31
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ФК ПСЖ. Марко Верратти
© ФК ПСЖ. Марко Верратти

Футболист ПСЖ Марко Верратти прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Гол Кавани дал нам передышку. Тогда я поговорил с игроками «Барселоны», они сказали мне что это конец. Я не могу объяснить, как мы пропустили трижды за семь минут. Это футбол. Я никогда не забуду эту игру. Надеюсь, что все извлекут из нее должные уроки», – отметил Верратти.

Источник — Goal.com

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