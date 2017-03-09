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Пеп ГВАРДИОЛА: «Доволен тем, что команда не сдавалась»

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал ничью со «Сток Сити» (0:0)

  • 09.03.2017 11:24
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ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

После нулевой ничьей со «Сток Сити» в матче 28-го тура АПЛ, Пеп Гвардиола призвал «горожан» бороться за результат матч за матчем.

«Горожане» остаются на третьем месте АПЛ, а через два дня переключатся на Кубок Англии и встретятся со своим следующим противником «Мидлсбро».

Гвардиола сказал в интервью после матча: «Гости хорошо защищались и сдерживали нас. В конце второго тайма у нас были шансы на победу. Я доволен тем, что команда не сдавалась и боролась за результат до последнего.

У нас было несколько острых моментов, но не хватило точности, чтобы реализовать их.

Давид Сильва помог нам создать ещё несколько голевых моментов, а вот у «Сток Сити» их не было».

На вопрос о том, какому из трёх соревнований он отдаёт наибольшее предпочтение, Гвардиола ответил: «Следующий матч всегда является для нас главным приоритетом.

Мы снова играем через два с половиной дня, а потом едем во Францию на встречу с «Монако», после чего сразимся с «Ливерпулем». Для того, чтобы успешно выступать в трёх турнирах, необходимо чередовать игроков.

«Манчестер Сити» на десять очков отстаёт от «Челси», и Гвардиола сказал об этом: «Отрыв большой, и мы должны бороться за результат матч за матчем».

Источник — ФК Манчестер Сити

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