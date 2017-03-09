Ибрагимовичу предлагают стать самым высокооплачиваемым игроком МЛС

«Лос-Анджелес Гэлакси» всерьез нацелен на осуществление крупнейшего трансфера. В сферу интересов клуба из МЛС попал звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.
По информации британских СМИ, руководство американского клуба готово сделать шведского нападающего самым высокооплачиваемым игроком MLS в истории. Ранее больше всех в лиге зарабатывали Кака ($7,16 млн.) и Стивен Джеррард ($6,09 млн.)
Точная сумма, которую «Лос-Анджелес Гэлакси» готов платить Ибрагимовичу не сообщается. В случае удачных переговоров, сделка может быть заключена летом текущего года.
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.