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Ибрагимовичу предлагают стать самым высокооплачиваемым игроком МЛС

«Лос-Анджелес Гэлакси» намерен подписать звездного шведа

  • 09.03.2017 11:19
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dailystar.co.uk. Златан Ибрагимович
© dailystar.co.uk. Златан Ибрагимович

«Лос-Анджелес Гэлакси» всерьез нацелен на осуществление крупнейшего трансфера. В сферу интересов клуба из МЛС попал звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.

По информации британских СМИ, руководство американского клуба готово сделать шведского нападающего самым высокооплачиваемым игроком MLS в истории. Ранее больше всех в лиге зарабатывали Кака ($7,16 млн.) и Стивен Джеррард ($6,09 млн.)

Точная сумма, которую «Лос-Анджелес Гэлакси» готов платить Ибрагимовичу не сообщается. В случае удачных переговоров, сделка может быть заключена летом текущего года.

Источник — BBC

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