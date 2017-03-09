Игорь ГАМУЛА: «При виде поля Ростова у игроков МЮ упало настроение»

Поле на стадионе «Олимп-2» перед матчем 1/8 финала Лиги Европы по футболу между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» будет приведено в надлежащий вид. Таким мнением поделился старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула.

На пресс-конференции перед матчем главный тренер английской команды Жозе Моуриньо подверг критике состояние поля.

«Оно (поле), конечно, не идеально - это однозначно, но играть на нем можно. Завтра его еще взбрызнут и будет все нормально. Конечно, у команды, в которой игроки стоят больших миллионов, немного упало настроение, но играть все равно придется. Поле одинаковое для двух команд, «Ростову» тоже нужно хорошее поле, команды совершенно в равных условиях и должен победить сильнейший», - сказал Гамула.

«Уверен, что завтра его приведут в надлежащий вид», - добавил он.

Матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится в Ростове-на-Дону в четверг на стадионе «Олимп-2».