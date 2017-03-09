Женская сборная Украины U-19 победила Иран

Ты читал не внимательно, между строк.. есть моменты когда сбивают, в подкате, плечом..А тут игрок...

А хіба я говорив що там не було? Просто мова йшла про той епізод.А якщо розібрати момент ДіМарії,...

да как сказать - забудутся... свинства в полуфинале2009 года Челси-Барселона лично я помню до сих...

При чём здесь убого и вяло? Даже с убогой и вялой игрой ПСЖ имел шансы пройти эту Барсу, но судьи...