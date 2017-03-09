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Женская сборная Украины U-19 победила Иран

Украинки взяли верх над соперницами в товарищеском матче

  • 09.03.2017 10:36
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ФФУ
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У Міжнародний жіночий день молодіжна жіноча збірна команда України провела свій останній товариський матч в Тегерані в рамках підготовки до еліт-раунду ЧЄ-2017. Протистояла українській «молодіжці» жіноча національна команда Ірану, з якою 6 березня українки розписали безгольову нічию.

Звітний матч команди розпочали обережно за невеликої переваги українок, проте майже без небезпечних моментів. Господарки у перші 45 хвилин гри мали одну нагоду біля воріт Дарини Бондарчук, яку і використали. Гравець збірної Ірану після скидки від партнера зльоту увігнала «круглого» в кут воріт.

У перерві наставник збірної України Наталія Зінченко провела серйозну розмову зі своїми підопічними, і на другий тайм наші дівчата вийшли надвмотивованими. І, ледь розігравши м’яч з центра поля, українки зрівняли рахунок на табло. Після подачі Анастасії Кумеди Юлія Шевчук в дотик переправила м’яч в сітку воріт.

«Синьо-жовті» намагалися розвинути свій успіх, чудові моменти мала Надія Куніна. Проте відзначилась Ірина Рибалкіна. На 80-й хвилині Тетяна Полюхович з лінії штрафного майданчика виконала подачу на Рибалкіну, і та у протихід голкіперу пробила головою – 2:1.

Господарки одразу кинулись відіграватись, але справжні дива у «рамці» творила Дарина Бондарчук. У підсумку, важка перемога збірної України над жіночою національною командою Ірану і чудовий подарунок на 8 березня для наших дівчат. 

Товариський матч

Іран – Україна WU-19 – 1:2
Голи (Україна): Шевчук, 46, Рибалкіна, 80

Україна: Бондарчук — Татарин, Будаєва, Козуб, Деркач, Полюхович (к), Рибалкіна, Шевчук (Ковтун 90), Куніна, Кумеда, Гриб (Бубняк 65)

Источник — Федерация футбола Украины

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