Женская сборная Украины U-19 победила Иран

У Міжнародний жіночий день молодіжна жіноча збірна команда України провела свій останній товариський матч в Тегерані в рамках підготовки до еліт-раунду ЧЄ-2017. Протистояла українській «молодіжці» жіноча національна команда Ірану, з якою 6 березня українки розписали безгольову нічию.
Звітний матч команди розпочали обережно за невеликої переваги українок, проте майже без небезпечних моментів. Господарки у перші 45 хвилин гри мали одну нагоду біля воріт Дарини Бондарчук, яку і використали. Гравець збірної Ірану після скидки від партнера зльоту увігнала «круглого» в кут воріт.
У перерві наставник збірної України Наталія Зінченко провела серйозну розмову зі своїми підопічними, і на другий тайм наші дівчата вийшли надвмотивованими. І, ледь розігравши м’яч з центра поля, українки зрівняли рахунок на табло. Після подачі Анастасії Кумеди Юлія Шевчук в дотик переправила м’яч в сітку воріт.
«Синьо-жовті» намагалися розвинути свій успіх, чудові моменти мала Надія Куніна. Проте відзначилась Ірина Рибалкіна. На 80-й хвилині Тетяна Полюхович з лінії штрафного майданчика виконала подачу на Рибалкіну, і та у протихід голкіперу пробила головою – 2:1.
Господарки одразу кинулись відіграватись, але справжні дива у «рамці» творила Дарина Бондарчук. У підсумку, важка перемога збірної України над жіночою національною командою Ірану і чудовий подарунок на 8 березня для наших дівчат.
Товариський матч
Іран – Україна WU-19 – 1:2
Голи (Україна): Шевчук, 46, Рибалкіна, 80
Україна: Бондарчук — Татарин, Будаєва, Козуб, Деркач, Полюхович (к), Рибалкіна, Шевчук (Ковтун 90), Куніна, Кумеда, Гриб (Бубняк 65)
Источник — Федерация футбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.