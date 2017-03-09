Руслан РОТАНЬ: «О судьбе Днепра узнаю из прессы»

Полузащитник «Днепра» Руслан Ротань рассказал о лучших легионерах в истории УПЛ и ситуации в родном клубе.

— Когда, на твой взгляд, к нам снова начнут ехать классные легионеры?

— Когда наладится политическая и экономическая ситуация в стране. Других вариантов, думаю, не существует.

— Твое появление на высшем уровне примерно совпало с притоком иностранных футболистов в чемпионат Украины. Можешь назвать тройку лучших зарубежных игроков за все время?

— В тройку я не впишусь, их было много. Попробую перечислить топ-5: Фернандиньо, Матеус, Жулиано, Виллиан и Тейшейра. Но опять же, может, я кого и упустил, поскольку у нас из качественных легионеров можно было бы не одну команду составить. Вот, Сосу вспомнил. Сумасшедший полузащитник! С такими футболистами рядом росла не только молодежь, но и опытные исполнители.

— В твоей коллекции трофеев есть золото чемпионата в составе киевского Динамо. Завоевать его с Днепром было нереально?

— Почему же? В 2014 году мы были близки к этому, но вы сами все видели. Комментарии здесь излишни.

— На правах старожила ты, может, знаешь о дальнейшей судьбе клуба чуть больше, чем другие?

— Я сам все узнаю из прессы. У меня нет никакого понимания ситуации. От этого вдвойне тяжело.

— Снятие очков, возможный переход в низшую лигу накладывают отпечаток на настрой коллектива?

— Если скажу, что не накладывают, — слукавлю. Естественно, это неприятно. Постоянно задаешься вопросом — а что дальше? И ответа на этот вопрос нет. А это очень важно для нашей молодой команды. Как я говорил выше, молодежи нужен стимул, нужно, чтобы было за что бороться, иначе ребята разбегутся, и все их старания и работа тренерского штаба пойдут насмарку.