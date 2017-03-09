Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Руслан РОТАНЬ: «О судьбе Днепра узнаю из прессы»

Капитан «Днепра» рассказал о ситуации в команде

  • 09.03.2017 10:28
  • 811 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ. Руслан Ротань
© ФФУ. Руслан Ротань

Полузащитник «Днепра» Руслан Ротань рассказал о лучших легионерах в истории УПЛ и ситуации в родном клубе.

— Когда, на твой взгляд, к нам снова начнут ехать классные легионеры?
— Когда наладится политическая и экономическая ситуация в стране. Других вариантов, думаю, не существует.

— Твое появление на высшем уровне примерно совпало с притоком иностранных футболистов в чемпионат Украины. Можешь назвать тройку лучших зарубежных игроков за все время?
— В тройку я не впишусь, их было много. Попробую перечислить топ-5: Фернандиньо, Матеус, Жулиано, Виллиан и Тейшейра. Но опять же, может, я кого и упустил, поскольку у нас из качественных легионеров можно было бы не одну команду составить. Вот, Сосу вспомнил. Сумасшедший полузащитник! С такими футболистами рядом росла не только молодежь, но и опытные исполнители.

— В твоей коллекции трофеев есть золото чемпионата в составе киевского Динамо. Завоевать его с Днепром было нереально?
— Почему же? В 2014 году мы были близки к этому, но вы сами все видели. Комментарии здесь излишни.

— На правах старожила ты, может, знаешь о дальнейшей судьбе клуба чуть больше, чем другие?
— Я сам все узнаю из прессы. У меня нет никакого понимания ситуации. От этого вдвойне тяжело.

— Снятие очков, возможный переход в низшую лигу накладывают отпечаток на настрой коллектива?
— Если скажу, что не накладывают, — слукавлю. Естественно, это неприятно. Постоянно задаешься вопросом — а что дальше? И ответа на этот вопрос нет. А это очень важно для нашей молодой команды. Как я говорил выше, молодежи нужен стимул, нужно, чтобы было за что бороться, иначе ребята разбегутся, и все их старания и работа тренерского штаба пойдут насмарку.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.