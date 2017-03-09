Леонид БУРЯК: «В чемпионате Украины остались ремесленники»

Легендарний в минулому футболіст «Динамо» пояснив, чому падає вартість гравців УПЛ
«Ціна футболістів Прем’єр-ліги падає, і це закономірно та логічно, - сказав Леонід Буряк, - Хто знає собі ціну, той поїхав за кордон. А залишилися ремісники, які грають в нашому чемпіонаті від безвиході. Українська першість втратила у видовищності. Ще три роки тому у нас було вісім чи десять сильних команд. Нині залишилися два потужні клуби -- «Динамо» та «Шахтар», які між собою конкурують на внутрішній арені, а на міжнародному рівні нічого не досягають».
Источник — ПлюсСпорт
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