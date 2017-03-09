НЕЙМАР: «Это лучшая игра в моей карьере»

Бразильский форвард «Барселоны» Неймар поделился впечатлениями о разгроме ПСЖ (6:1) в ответном мачте 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы очень счастливы. Мы сделали выводы из поражения в Париже. Нам было трудно, но этот поединок войдет в историю. Это лучший матч в моей карьере! Теперь наша цель – финал Лиги чемпионов», – заявил Неймар после матча.
Источник — As.com
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