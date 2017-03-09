НЕЙМАР: «Это лучшая игра в моей карьере»

а я б іще додав до цього списку матч дома з Еспанією програний. На мою думку, це був один із найс...

Де тут брехня? І для чого порівнювати зовсімРізні ситуації? (неВихід якоїсь команди на ЧС і неВих...

Согласен лишь наполовину. Как это не было пенальти первого? Только потом, что он головой сбивал, ...

При чем тут одно к другому? Тут явно было вытягивание за уши барселоны, противно было смотреть...

Генниальная игра, неболельщик Барсы, но характер Пике и Бускетса это нереально... А судейка ошиба...

В пользу Барсы нужно было ставить ещё в 1 тайме 2 а то и 3 пенальти.после штрафного Месси,когда м...

вилупок суркісівський, ти чого мовиш, коли голубих десятиліття тягнуть судді???