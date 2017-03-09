Мирон МАРКЕВИЧ: «Две идеи ван Бастена не имеют права на жизнь»

Авторитетний тренер проаналізував ініціативи Марка ван Бастена з приводу змін правил футболу.

«Деякі ініціатив Марка ван Бастена я не підтримую, - сказав Мирон Маркевич, -- Зокрема, дві його ідеї не мають права на життя. Не можна скасовувати правило офсайду. Бо тоді форварди перестануть бігати. Вони займуть позицію біля чужого штрафного майданчику і чекатимуть пасу. А це вже буде не футбол, а інший вид спорту. Так само не сприймаю намір вилучати гравця після п’ятого фолу. Віддамо це правило баскетболу, адже у футболі зовсім інше трактування порушення правила. В Англії чи Італії арбітри не звертають уваги на такі фоли, які помічають українські судді. Інші ідеї Марка ван Бастена цікаві та інформативні».

Генеральний директор ФІФА з технічного розвитку Марко Ван Бастен оприлюднив потенційні зміни правил та регламенту у футболі. Зокрема, серію післяматчевих пенальті пропонують замінити на аналог хокейних буллітів -- атакувальний гравець стартуватиме із відстані 25 метрів до воріт і матиме вісім секунд доля того, щоб засмутити голкіпера. Також Ван Бастен висуває ідею змінити або взагалі відмінити правило офсайду. Третя ініціатива -- за фол останньої надії карати жовтою карткою або тимчасовим вилученням на п’ять чи десять хвилин. Топ-менеджер ФІФА також воліє запровадити систему підрахунку фолів і вилучати футболістів після п’ятого порушення правила. Цю норму Ван Бастен запозичує у баскетболу. А от у регбі хочуть перейняти правило спілкування з арбітрами, де лише капітан команди має право розмовляти зі суддями. Також Марко ван Бастен пропонує збільшити число замін до п’яти в одному поєдинку. На думку топ-менеджера ФІФА, кількість матчів за сезон варто скоротити до 50.