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Жерар ПИКЕ: «Сегодня многие займутся любовью!»

Игрок «Барселоны» считает, что разгром ПСЖ (6:1) не имеет себе равных

  • 09.03.2017 09:16
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Метки
ФК Барселона
© ФК Барселона

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу над ПСЖ (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира после 0:4 в Париже.

«Я был на «Стэмфорд Бридж», когда Иньеста забил свой знаменитый гол, но сегодняшний матч не имеет себе равных. Когда забиваешь три гола за семь минут, можно говорить о чуде.

Сегодня я буду праздновать, несмотря на завтрашнюю тренировку. Пусть в больницах наймут побольше медсестер в ближайшие 9 месяцев – сегодня многие займутся любовью!», – не скрывал эмоций Пике.

Источник — As.com

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