Жерар ПИКЕ: «Сегодня многие займутся любовью!»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу над ПСЖ (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира после 0:4 в Париже.

«Я был на «Стэмфорд Бридж», когда Иньеста забил свой знаменитый гол, но сегодняшний матч не имеет себе равных. Когда забиваешь три гола за семь минут, можно говорить о чуде.

Сегодня я буду праздновать, несмотря на завтрашнюю тренировку. Пусть в больницах наймут побольше медсестер в ближайшие 9 месяцев – сегодня многие займутся любовью!», – не скрывал эмоций Пике.