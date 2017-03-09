Хавьер МАСКЕРАНО: «Я нарушил правила на Ди Марии»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано заявил, что нарушил правила в своей штрафной на игроке ПСЖ Анхеле Ди Марии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Арбитр фола не увидел и пенальти не назначил. После поражения в Париже со счетом 0:4 дома «Барселона» победила со счетом 6:1 и вышла в 1/4 финала турнира.
«Я нарушил правила на Ди Марии, но мы одолели ПСЖ не из-за этого. Это лучший вечер, который был у меня в футболе», – сказал Маскерано после матча.
Источник — Marca
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