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Хавьер МАСКЕРАНО: «Я нарушил правила на Ди Марии»

Но «Барселона» разбила ПСЖ не из-за этого, уверен аргентинский защитник

  • 09.03.2017 08:40
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ФК Барселона. Хавьер Маскерано
© ФК Барселона. Хавьер Маскерано

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано заявил, что нарушил правила в своей штрафной на игроке ПСЖ Анхеле Ди Марии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Арбитр фола не увидел и пенальти не назначил. После поражения в Париже со счетом 0:4 дома «Барселона» победила со счетом 6:1 и вышла в 1/4 финала турнира.

«Я нарушил правила на Ди Марии, но мы одолели ПСЖ не из-за этого. Это лучший вечер, который был у меня в футболе», – сказал Маскерано после матча.

Источник — Marca

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