Тьяго СИЛВА: «Не стоит винить судью, ПСЖ не заслужил 1/4 финала»

Защитник ПСЖ Тьяго Силва прокомментировал поражение от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6) и вылет французской команды из турнира.
«Мы не заслужили выход в 1/4 финала. Хоть это и не оправдание, но во втором пенальти на Суаресе не было фола. Рефери мог зафиксировать хотя бы одно из нарушений в нашу пользу. Но мы не виним судью, ПСЖ не сыграл в свой футбол», – сказал Тьаго Силва после матча.
Источник — ФК ПСЖ
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-«Мы не заслужили выход в 1/4 финала. Хоть это и не оправдание, но во втором пенальти на Суаресе не было фола. Рефери мог зафиксировать хотя бы одно из нарушений в нашу пользу. Но мы не виним судью, ПСЖ не сыграл в свой футбол», – сказал Тьаго Силва после матча.
-"Тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека считает, что в вылете команды из Лиги Европы виноваты арбитры.-"Сельта" – великая команда, но сегодня мы проиграли не им, а арбитрам. Никакого пенальти не было, и наш гол был абсолютно чистым, до офсайда был метр. Это позор. Мы вылетели из Лиги Европы из-за арбитров.
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