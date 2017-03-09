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Тьяго СИЛВА: «Не стоит винить судью, ПСЖ не заслужил 1/4 финала»

Футболист считает, что парижская команда в Барселоне не сыграла в свой футбол

  • 09.03.2017 08:29
  • 400 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК ПСЖ
© ФК ПСЖ

Защитник ПСЖ Тьяго Силва прокомментировал поражение от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6) и вылет французской команды из турнира.

«Мы не заслужили выход в 1/4 финала. Хоть это и не оправдание, но во втором пенальти на Суаресе не было фола. Рефери мог зафиксировать хотя бы одно из нарушений в нашу пользу. Но мы не виним судью, ПСЖ не сыграл в свой футбол», – сказал Тьаго Силва после матча.

Источник — ФК ПСЖ

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Комментарии
    dakota86
    online
      dakota86, 09.03.2017 08:37
    0
    Суарес и жолтую получил за симуляцию бежал и падал.Клоун в падении ногой искал ногу защитника ( посмотрите повтор желтой карточки )
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    King King
    King King, 09.03.2017 08:38
    +1
    найдите разницу
    -«Мы не заслужили выход в 1/4 финала. Хоть это и не оправдание, но во втором пенальти на Суаресе не было фола. Рефери мог зафиксировать хотя бы одно из нарушений в нашу пользу. Но мы не виним судью, ПСЖ не сыграл в свой футбол», – сказал Тьаго Силва после матча.
    -"Тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека считает, что в вылете команды из Лиги Европы виноваты арбитры.-"Сельта" – великая команда, но сегодня мы проиграли не им, а арбитрам. Никакого пенальти не было, и наш гол был абсолютно чистым, до офсайда был метр. Это позор. Мы вылетели из Лиги Европы из-за арбитров.
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