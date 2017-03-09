Владимир ШАРАН: До конца контракта Микицей будет получать 50% зарплаты

Полтора года без футбола проведет Станислав Микицей. Такое официальное решение Национального антидопингового центра. Защитнику «Александрии» за то, что употреблял запрещенные препараты для понижения давления, грозило до 4-х лет дисквалификации. Однако из-за того, что вину признал, санкции значительно смягчили. Кроме того, до июля 2018 года ему запретили тренироваться со своей командой. «Александрия» уже получила решение по этому делу, но Микицея один на один с проблемой не оставила. По меньшей мере до конца сезона он будет получать часть зарплаты.

Владимир Шаран, тренер «Александрии»:

- Мы предложили, чтобы до конца контракта он получал 50 процентов заработной платы. Президент дал добро. Это очень достойный поступок нашего президента, потому что он человек, который все понимает. И допинг есть допинг, к большому сожалению. Мы со своей стороны в дальнейшем сделаем все, чтобы Микицей и дальше играл в футбол.

Решение по Микицею уже направили в УЕФА и ФИФА. Об этом рассказали в Национальном антидопинговом центре. Сейчас у игрока есть 21 день на то, чтобы обжаловать вердикт.

Заместитель директора антидопингового центра Ярослав Кручек:

- Нам не удалось установить, что это было преднамеренное употребление запрещенного препарата. Атлет предоставил медицинские справки, объяснения. Он способствовал выяснению обстоятельств.