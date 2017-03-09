Артем ФРАНКОВ: «Как не материться при двух левых пенальти?»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился впечатлениями о камбэке «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, когда после поражения в гостях 0:4 «блаугранас» дома выиграли 6:1 и вышли в следующую стадию турнира.

«Безумно круто, кто спорит - еще несколько дней не попустит, а уж составители статальманахов будут писать кипятком еще добрую четверть века. Но почему, почему я такой скептичный мерзавец, скажите на милость? Только потому что настолько нехороший, мечтающий обгадить радость честным людям, которые болеют за народную Барсочку против мерзкошейхового ПСЖ?!

Но скажите мне в ответ: как я могу не материться при двух левых пенальти? А вот как «Барселона» после этого будет отмазываться от всеевропейского позора? Изображать гениальную ремонтаду - ню-ню...

Да, я болельщик «Челси» и у меня свои счеты с «Барселоной» - в частности, по поводу свинства в полуфинале 2009 года, которое сейчас приобретает совершенно иную окраску. Черт возьми! Я не знаю, как бы я повел себя, будучи фанатом «Барсы» - может, вместе со многими сошел бы с ума от счастья.

А сейчас - извините, стыдно. Закройте два левых гола хоть чем-нибудь, изыщите каталонский фиговый листок. А то такие, как я, усмотрят закономерность. И вы будете долго, нужно и бестолково ее опровергать, крича, что всё справедливо и т.д.

Не удивлюсь, если после такого говна «Барселона» выиграет Лигу чемпионов. То-то будет радости средь глорихантеров», – написал Франков в своей конференции.