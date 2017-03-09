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Артем ФРАНКОВ: «Как не материться при двух левых пенальти?»

Главред «Футбола» считает неправомерным назначение двух одиннадцатиметровых в пользу «Барселоны»

  • 09.03.2017 07:58
  • 1951 просмотров
  • 9 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился впечатлениями о камбэке «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, когда после поражения в гостях 0:4 «блаугранас» дома выиграли 6:1 и вышли в следующую стадию турнира.

«Безумно круто, кто спорит - еще несколько дней не попустит, а уж составители статальманахов будут писать кипятком еще добрую четверть века. Но почему, почему я такой скептичный мерзавец, скажите на милость? Только потому что настолько нехороший, мечтающий обгадить радость честным людям, которые болеют за народную Барсочку против мерзкошейхового ПСЖ?!

Но скажите мне в ответ: как я могу не материться при двух левых пенальти? А вот как «Барселона» после этого будет отмазываться от всеевропейского позора? Изображать гениальную ремонтаду - ню-ню...

Да, я болельщик «Челси» и у меня свои счеты с «Барселоной» - в частности, по поводу свинства в полуфинале 2009 года, которое сейчас приобретает совершенно иную окраску. Черт возьми! Я не знаю, как бы я повел себя, будучи фанатом «Барсы» - может, вместе со многими сошел бы с ума от счастья.

А сейчас - извините, стыдно. Закройте два левых гола хоть чем-нибудь, изыщите каталонский фиговый листок. А то такие, как я, усмотрят закономерность. И вы будете долго, нужно и бестолково ее опровергать, крича, что всё справедливо и т.д.

Не удивлюсь, если после такого говна «Барселона» выиграет Лигу чемпионов. То-то будет радости средь глорихантеров», – написал Франков в своей конференции.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 09.03.2017 08:16
    -4
    Все было по чесному. Кроме только что судья должен был удалять Неймара, а ПСЖ забивать второй мяч, но тут они сами виноваты
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    maslya
      maslya, 09.03.2017 08:20
    +3
    Якщо такі арбітри судять ЛЧ то Вакс з Абдулою забов'язані обслуговувати фінали свіотвлго рівня.
    Судєйка явний фанат Барси, кажіть що завгодно але за іншого рахунку виїздної зустрчи він ніколи не став так палитись і шукати можливість витягнути Барсуків.
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    f-play
    online
      f-play, 09.03.2017 08:23
    -2
    А знатно у очкастого пригорело.
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    Ak228
    online
      Ak228, 09.03.2017 08:25
    -3
    Да пошёл ты, черт картавый, что я не помню истерики про левый пенальти который "убил" шахтёр неделю назад
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    korsun_skif
      korsun_skif, 09.03.2017 08:28
    +1
    Барселону вытаскивали вчера как могли и это показывает всю говнистость нынешнего футбола.
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    Кирилл Кучер
    online
      Кирилл Кучер, 09.03.2017 08:31
    0
    Только у нас картавый, слепой алкач расказывает о том как играть в футбол!!!
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    Nashwill
    online
      Nashwill, 09.03.2017 08:38
    -2
    Ak228, 09.03.2017 08:25
    Да пошёл ты, черт картавый, что я не помню истерики про левый пенальти который "убил" шахтёр неделю назад
    а там все чесно було
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    artemcrazy
    online
      artemcrazy, 09.03.2017 08:40
    0
    Меньше ставок на проход ПСЖ надо было ему ставить..
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    Макс Ворона
    online
    Макс Ворона, 09.03.2017 08:41
    0
    Играть надо и забивать свое, а не ныть по поводу суддейства.
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