Унаи ЭМЕРИ: «В последние минуты мы все потеряли»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал разгром, учиненный его команде «Барселоной» на «Камп Ноу» (1:6). Несмотря на победу в первом матче 4:0, парижане не сумели выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы упустили такую возможность... В первом тайме мы уступили по собственной вине. Мы не сумели прессинговать и работать с мячом. Мы защищались очень глубоко, и у соперников было много шансов забить. Мы допустили грубые ошибки в эпизодах, которые привели к пропущенным голам.

Во втором тайме мы были более спокойными, лучше действовали позиционно. Мы играли более эффективно, могли сделать счет 3:2. Но в последние минуты мы все потеряли. «Барселона» умеет делать такие вещи. Для них это было пан или пропал.

Это негативный опыт для меня и для клуба. Но нужно извлечь из него урок», – сказал Эмери на послематчевой пресс-конференции.