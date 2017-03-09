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Унаи ЭМЕРИ: «В последние минуты мы все потеряли»

Наставник ПСЖ считает, что его команда допустила грубые ошибки в матче с «Барселоной» (1:6)

  • 09.03.2017 07:41
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Метки
ФК ПСЖ
© ФК ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал разгром, учиненный его команде «Барселоной» на «Камп Ноу» (1:6). Несмотря на победу в первом матче 4:0, парижане не сумели выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы упустили такую возможность... В первом тайме мы уступили по собственной вине. Мы не сумели прессинговать и работать с мячом. Мы защищались очень глубоко, и у соперников было много шансов забить. Мы допустили грубые ошибки в эпизодах, которые привели к пропущенным голам.

Во втором тайме мы были более спокойными, лучше действовали позиционно. Мы играли более эффективно, могли сделать счет 3:2. Но в последние минуты мы все потеряли. «Барселона» умеет делать такие вещи. Для них это было пан или пропал.

Это негативный опыт для меня и для клуба. Но нужно извлечь из него урок», – сказал Эмери на послематчевой пресс-конференции.

Источник — УЕФА

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