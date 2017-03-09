Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иван РАКИТИЧ: «Я просто не верю! Это реально было невозможно»

Хавбек «Барселоны» поделился эмоциями после разгрома ПСЖ (6:1) и выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 09.03.2017 07:33
  • 1208 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Барселона. Иван Ракитич
© ФК Барселона. Иван Ракитич

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился впечатлениями о разгроме ПСЖ (6:1) и выходе каталонской команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче «Барса» уступила парижанам 0:4.

«Я просто не верю! Это реально было невозможно. Это все еще кажется невероятным и неправдоподобным. Спасибо команде, клубу и болельщикам. Это особенный день, и сейчас просто трудно что-либо говорить.

Матч в Париже получился очень тяжелым, очень многие люди критиковали нас, но мы по-особенному отреагировали на неудачу. Но теперь это все история. Мы хотим идти дальше.

Мы должны были верить. Отыграть 0:4 тяжело, но это футбол. Мы видели в «Супербоуле», что возможно в спорте. Просто с ума сойти. Но это «Барселона» - лучшая команда в мире. Мы хотим дальше идти к нашей мечте в Лиге чемпионов», – считает Ракитич.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.