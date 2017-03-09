Иван РАКИТИЧ: «Я просто не верю! Это реально было невозможно»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился впечатлениями о разгроме ПСЖ (6:1) и выходе каталонской команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче «Барса» уступила парижанам 0:4.

«Я просто не верю! Это реально было невозможно. Это все еще кажется невероятным и неправдоподобным. Спасибо команде, клубу и болельщикам. Это особенный день, и сейчас просто трудно что-либо говорить.

Матч в Париже получился очень тяжелым, очень многие люди критиковали нас, но мы по-особенному отреагировали на неудачу. Но теперь это все история. Мы хотим идти дальше.

Мы должны были верить. Отыграть 0:4 тяжело, но это футбол. Мы видели в «Супербоуле», что возможно в спорте. Просто с ума сойти. Но это «Барселона» - лучшая команда в мире. Мы хотим дальше идти к нашей мечте в Лиге чемпионов», – считает Ракитич.