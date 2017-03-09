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Луис ЭНРИКЕ: «Барселоне было нечего терять – мы все потеряли в Париже»

Наставник «блаугранас» прокомментировал разгром ПСЖ (6:1) и выход команды в 1/4 финала ЛЧ

  • 09.03.2017 07:26
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ФК Барселона. Луис Энрике
© ФК Барселона. Луис Энрике

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу над ПСЖ (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче каталонцы потерпели поражение со счетом 0:4.

«Очень трудно подобрать слова, это было словно в фильме ужасов. На моем веку был только один матч с большим напряжением, да и то когда я был игроком. Мы рисковали и понимали, чем рискуем. В первом тайме мы говорили о том, что нужно забить третий гол. И мы сделали это.

Но затем Кавани забил. Но игроки снова показали свою веру, как и болельщики на «Камп Ноу». Обычно в таких ситуациях люди уходят с трибун за десять минут до конца. А сегодня никто не уходил.

Я говорил о шести голах на предматчевой пресс-конференции, потому что «ПСЖ» сильная команда, которая способна забить. Мы провели матч, о котором мечтали, и мы все еще в деле.

Это невероятный, уникальный спорт. Дети и взрослые никогда не забудут, что здесь произошло. Я посвящаю эту победу болельщикам «Барселоны», которые верили в нас.

Сегодня нам не было что терять, ведь мы все уже потеряли в Париже. Мы сделали некоторые тактические изменения и доказали, что способны перевернуть ситуацию. У нас всегда было два свободных игрока под передачу. Игроки идеально выполнили план на матч, они действовали с огромным желанием», – отметил Луис Энрике.

Источник — УЕФА

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