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Боруссия Д
4:0
Бенфика
08.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Дортмунд — Бенфика - 4:0. Видеообзор матча

Дортмундцы не испытали проблем в ответной встрече с «Бенфикой»

  • 09.03.2017 09:30
  • 222 просмотров
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Метки
bvb.de
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Смотрите видео голов и лучшие моменты матча «Боруссия» Дортмунд — «Бенфика» (4:0).

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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