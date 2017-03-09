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Пользователь Sport.ua угадал счет 6:1 в матче Барселона - ПСЖ

Один человек из трех сотен прогнозистов угадал верный счет

  • 09.03.2017 00:16
  • 1773 просмотров
  • 5 комментария
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Пользователь Sport.ua угадал счет 6:1 в матче Барселона - ПСЖ

Один из участников конкурса ставок на Sport.ua сумел угадать фантастический счет матча «Барселона» - ПСЖ, который, напомним, завершился со счетом 6:1.

Всего более трех сотен участников сделали свой прогноз на этот результат, но лишь один человек сумел предсказать счет 6:1, ник – FLAGMAN22.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 09.03.2017 00:17
    +1
    читер
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    Пионер
    Пионер, 09.03.2017 00:24
    +4
    Поставил бы лучше 10 баксов на такой счёт в бк, пару сотен бы сорвал) а так угадал и толку ))
    Ссылка
    Artur Sarhsyan
    Artur Sarhsyan, 09.03.2017 00:33
    +4
    Пионер, 09.03.2017 00:24
    Поставил бы лучше 10 баксов на такой счёт в бк, пару сотен бы сорвал) а так угадал и толку ))
    Кому нужны эти деньги, если чувак стал звездой спорт.юа!
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 09.03.2017 00:46
    +3
    Тут пояснення дужеПросте, думаю що він також участвував в змові з арбітрамиМатчу і представниками ФІФА
    Ссылка
    Barlowold
    online
      Barlowold, 09.03.2017 01:02
    0
    Vitalik Shevchenko, 09.03.2017 00:46
    Тут пояснення дужеПросте, думаю що він також участвував в змові з арбітрамиМатчу і представниками ФІФА
    а возможно это он и есть
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