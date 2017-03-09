Пользователь Sport.ua угадал счет 6:1 в матче Барселона - ПСЖ

Один из участников конкурса ставок на Sport.ua сумел угадать фантастический счет матча «Барселона» - ПСЖ, который, напомним, завершился со счетом 6:1.
Всего более трех сотен участников сделали свой прогноз на этот результат, но лишь один человек сумел предсказать счет 6:1, ник – FLAGMAN22.
Источник — Sport.ua
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