Пользователь Sport.ua угадал счет 6:1 в матче Барселона - ПСЖ

Не, ну нужно быть полным ушлепком, чтобы поверить в честность такого результата. В современном фу...

этот матч в истории из за игры барсы. Это не дог. Это очень хороший матч. Это барса. Я первый ра...

Ну чому ти так, я також думав що парижанам потрібно забити і все, справуЗроблено, а то он як воно...

Один из лучших матчей в истории Барселоны и ЛЧ!Да, 2-й пеналь левый, но по игре Барселона действи...

парни просто приехали посмотреть газон...

что ,извините, за говно только что смотрел ..согласен со многими.. говорю сразу- я не любитель ...