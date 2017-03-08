Манчестер Сити не сумел переиграть Сток

«Манчестер Сити» – «Сток Сити» - 0:0
«Манчестер Сити» – Кабальеро, Отаменди, Клиши, Санья, Коларов, Фернандиньо, Туре (Ихеаначо, 76), де Брюйне, Навас (Сильва, 57), Сане, Агуэро.
«Сток Сити» – Грант, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Кэмерон, Собхи, Аллен (Имбула, 85), Бардсли, Уолтерс, Диуф (Афеллай, 69), Берахино (Уэлан, 79).
Предупреждения: Бардсли (24), Сане (54), Уолтерс (84), Собхи (90).
Источник — Sport.ua
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