Барселона положила Париж на лопатки

Перед ответным поединком 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ игроки «Барселоны» и весь тренерский состав заявлял о том, что они способны совершить камбэк и пройти в следующий этап. Луис Энрике и вовсе на предматчевой пресс-конференции заявил о том, что его команда забьет 6 голов в ворота ПСЖ и пройдет дальше. Но парижане - это не хихонский «Спортинг» и даже не «Сельта», которым каталонский клуб в последних двух матчах чемпионата отгрузил 11 голов. В первом матче команда Унаи Эмери показала, что может не только грамотно обороняться, но и атаковать.

Однако еще на 3-й минуте игры стало понятно, что слова «Барселоны» не расходятся с действиями. Луису Суаресу удалось отправить в ворота гостей быстрый гол, который просто прижал ПСЖ к собственным воротам. Видимо, такое развитие событий никак не входило в планы испанского наставника ПСЖ, который ехал на родину с защитной тактикой. А так как в последних матчах ПСЖ пропускал крайне редко, задумка Эмери имела все шансы сработать. В принципе, нельзя сказать, что «Барселона» в этом матче показала какой-то сверхъестественный футбол, но в этот вечер на стороне каталонского клуба было всё - удача, фарт, реализация и даже симпатия главного арбитра Дениза Айтекина из Германии.

Долгое время хозяевам не удавалось развить свой успех, но в этом хозяевам помог Курзава, срезавший мяч в собственные ворота. На перерыв команды ушли при преимуществе ПСЖ в два мяча, которое легко можно было отыграть во второй половине игры. Через пять минут после возобновления матча Айтекин за крайне спорный фол на Неймаре указывает на 11-метровую отметку, а Лионель Месси уверенно реализует приговор. Казалось, что судьба ПСЖ весит на волоске, но защитники «сине-гранатовых», видимо, забыли, что у соперника в составе есть такой выдающийся футболист, как Эдинсон Кавани, который расстрелял Андре тер Штегена и где-то успокоил игру.

Анхель Ди Мария за 10 минут до финального свистка мог снимать все вопросы о победителе, но после опасного подката от Хавьера Маскерано не смог попасть по воротам. И снова же, достаточно спорный момент, в котором немецкий арбитр мог смело указывать на «точку». Но свою «точку» Айтекин все же «нарисует» на 91 минуте игры, когда после шикарного штрафного от Неймара углядел фол на Луисе Суаресе. Уругваец актерски исполнил падение в штрафной и подарил своей команде отличный шанс на шестой гол. Шла 95 минута игры, когда Неймар выполнил великолепный пас по верху в штрафную соперника, а свежий Серхи Роберто в красивом броске переиграл Кевина Траппа!

6:1 и 6:5 по сумме двух матчей! Лигу чемпионов дальше можно не продолжать! Теперь я видел всё!

Максим ГРОЗНЫЙ





Барселона - ПСЖ - 6:1 (первый матч - 0:4)

Голы: Луис Суарес, 3, Лайвин Курзава, 40, автогол, Лионель Месси, 50, с пенальти, Неймар, 88, 90+1, с пенальти, Серхи Роберто, 90+5 - Эдинсон Кавани, 62

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Хавьер Маскерано, Иван Ракитич (Андре Гомеш, '84), Андрес Иниеста (Арда Туран, '65), Рафинья (Серхи Роберто, '76), Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар.

ПСЖ: Кевин Трапп, Лайвин Курзава, Маркиньош, Юлиан Дракслер (Серж Орье, '75), Тиаго Сильва, Адриен Рабио, Лукас Моура (Анхель Ди Мария, '55), Блез Матюиди, Томас Менье (Гжегож Крыховяк, '93), Марко Верратти, Эдинсон Кавани.

Предупреждения: Луис Суарес, 67. Жерар Пике, 23. Серхио Бускетс, 36. Иван Ракитич, 61. Неймар, 64. - Блез Матюиди, 5. Юлиан Дракслер, 14. Эдинсон Кавани, 42. Маркиньош, 90. Марко Верратти, 94.