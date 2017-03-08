Боруссия без проблем разбирается с Бенфикой

Хет-трик Пьер-Эмерика Обамеянга и гол Кристиана Пулишича помогли дортмундской «Боруссии» взять более чем убедительный реванш у «Бенфики» и пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Три недели назад Обамеянг провел посредственный матч в Лиссабоне, не реализовав пенальти и упустив ряд выгодных моментов. «Бенфика» свой шанс тогда, наоборот, использовала, однако в Дортмунде совладать с габонцем чемпионы Португалии не смогли. Уже на второй минуте хозяева подали угловой, и Обамеянг после скидки Пулишича ударом головой сравнял счет по сумме двух встреч.

Пропустив, «Бенфика» сплотилась, пошла вперед и имела шансы восстановить равновесие, но вратарь хозяев Роман Бюрки не давал повода усомниться в своем классе. А когда он оказался бессилен, на помощь дортмундцам после выстрела Франко Серви пришел затылок Лукаща Пищека.

У «Боруссии» дела с реализацией обстояли получше. На 59-й минуте Пищек сделал классный проникающий пас в штрафную, Пулишич вышел на свидание с Эдерсоном и эффектно пробил над вышедшим из ворот голкипером - 2:0. И практически тут же дубль оформил Обамеянг, расстрелявший голкипера с линии вратарской после прострела Марселя Шмельцера.

Но и это было еще не все. Под занавес встречи лидер атак «Боруссии» превратил дубль в хет-трик, замкнув очередной прострел, на сей раз в исполнении Эрика Дурма с правого края.

Обамеянг чувствовал, что находится в долгу перед командой после незабитого пенальти и двух упущенных моментов в Лиссабоне. Бурная радость габонца после первого гола на четвертой минуте - лишнее тому свидетельство. Груз ответственности спал с плеч форварда, который подтвердил свой класс, оформив хет-трик после перерыва благодаря двум точным ударам с близкого расстояния.

«Боруссия» Д – «Бенфика» - 4:0

Голы: 1:0 – 4 Обамеянг, 2:0 – 59 Пулишич, 3:0 – 61 Обамеянг, 4:0 – 85 Обамеянг.

«Боруссия» Д – Бюрки, Бартра, Папастатопулос (Гинтер, 88), Шмельцер, Пишчек, Кастро, Вайгль, Пулишич, Дурм, Обамеянг (Шюррле, 86), Дембеле (Кагава, 81).

«Бенфика» – Эдерсон, Луизао, Линделеф, Элизеу, Андре Алмейда, Сальвио (Жонас, 64), Самарис (Живкович, 74), Серви (Хименес, 82), Пицци, Нелсон Семеду, Митроглу.

Предупреждения: Кастро (31), Самарис (33), Дембеле (38), Пишчек (65).

Первый матч: 0:1