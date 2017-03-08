Депортиво и Бетис сыграли вничью

«Депортиво» – «Бетис» - 1:1
Голы: 0:1 – 70 Пиччини, 1:1 – 90, пенальти Борхес.
«Депортиво» – Люкс, Сидней (Альбентоса, 67), Аррибас, Луизинью, Хуанфран, Борхес, Москера, Чолак, Хиль (Джон, 80), Фажр (Хоселу, 74), Андоне.
«Бетис» – Адан, Пеццелья, Тошка, Дурмиси, Манди, Пардо (Мартинес, 82), Донк (Петрос, 62), Себальос, Брашанац (Рафа Наварро, 86), Пиччини, Санабрия.
Предупреждения: Хиль (21), Андоне (33), Донк (35), Пардо (40), Себальос (52), Москера (86), Манди (90), Адан (90), Пеццелья (90), Альбентоса (90), Мартинес (90).
Источник — Sport.ua
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