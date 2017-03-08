Ильичевец обыграл Рух в спарринге

Очередным соперником «Ильичевца» на турецкой земле стал один из лидеров Второй лиги - «Рух». Стартовый состав львовской команды изобиловал известными в украинском футболе исполнителями (Кинаш, Федорив, Бидловский, братья Баранцы, Габовда, Бохашвили), однако мариупольцы, в составе которых вышли молодые Дуць, Иванисеня, Буй, Козак, одержали заслуженную победу. В первую очередь, подопечные Александра Севидова превосходили своих оппонентов в скорости.

«Ильичевец» - «Рух» - 2:0

Голы: Ярошенко, 11, Новотрясов, 45



«Ильичевец»: Гальчук, Неплях, Дуць (Цюпа, 61), Новотрясов, Жичиков, Рудыка (Вакуленко, 61), Иванисеня, Ярошенко, Тищенко, Буй, Козак

«Рух»: Шевчук (Дьяченко, 32), Романюк, Билый, Федорив, Бидловский, Кинаш, Г.Баранец, Б.Баранец, Копина, Габовда, Бохашвили