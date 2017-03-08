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Рахаев проиграл первый матч во главе Актобе

В составе казахстанского клуба дебютировали Папа Гуйе и Александр Воловик

  • 08.03.2017 18:23
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ФК Металлист. Игорь Рахаев
© ФК Металлист. Игорь Рахаев

Украинский тренер Игорь Рахаев, который возглавляет казахстанский «Актобе», проиграл первый матч во главе новой команды.

В составе «Актобе» дебютировалл экс-защитник «Металлиста» и «Днепра» Папа Гуйе, а также бывший защитник донецкого «Металлурга» и «Шахтера» Александр Воловик.

«Кайрат» - «Актобе» 1:0
Гол: Гоу 64.

«Кайрат»: Покатилов, Маркович, Исаэль (Вороговский 87), Аршавин (Иличевич 46), Гоу, Ампоста, Ахметов, Суюмбаев, Балтабаев, Исламхан (к) (Жуков 69), Бакаев
«Актобе»: Сидельников (к), Диас Морейра, Боргес Барбоса, Воловик, Гуйе, Альмейда, Аслан, Байтана (Зенькович 67), Даутов (Какимов 70), Шестаков, Шурыгин

Источник — Sport.ua

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