Рахаев проиграл первый матч во главе Актобе

Уровень нашего чемпа скатился до уровня Чехии, Швейцарии, Греции, а значит вскоре стоит ожидать р...

Brian10, 08.03.2017 18:50- Кроме Шахтёра Украину представлять в еврокубках некомукруто!даже очень...

Проявлять интерес не запрещено, но смысл? Засветить скаутов Динамо?

Азербайджан, Казахстан, Таиланд, Первая лига. Других вариантов не вижу.

Народ, не шукайте логфки де іі давно нема!

Опять этот балабол балаболит!!! фьюри - дно!!! которому подфартило(((

Да ну,выйдут нашампурят и уйдут,больше никто не вспомнит шо такое ростов!

Это было в момент когда тебя зачинали после употребления боярышника.

Ну давай ишшо раз про хероя Беню расскажи, и как он ДД похоронил.