Тео УОЛКОТТ: «Нам нужно снять давление с Венгера своей игрой»

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт высказался в поддержку Арсена Венгера после проигрыша мюнхенской «Баварии» (1:5).
«Игроки, как и все вокруг, не очень понимают, что сейчас происходит с клубом. Мы просто хотим сфокусироваться на футболе. Тренер сосредоточен на работе. Он постоянно работает с нами, пытается нам помочь. Он принимает все давление на себя, но игрокам тоже нужно подумать об улучшении результатов. Нужно снять давление с тренера своей игрой», – сказал Уолкотт.
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.