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Тео УОЛКОТТ: «Нам нужно снять давление с Венгера своей игрой»

Форвард «Арсенала» – о неудачных результатах команды

  • 08.03.2017 17:54
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ФК Арсенал Лондон. Тео Уолкотт
© ФК Арсенал Лондон. Тео Уолкотт

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт высказался в поддержку Арсена Венгера после проигрыша мюнхенской «Баварии» (1:5).

«Игроки, как и все вокруг, не очень понимают, что сейчас происходит с клубом. Мы просто хотим сфокусироваться на футболе. Тренер сосредоточен на работе. Он постоянно работает с нами, пытается нам помочь. Он принимает все давление на себя, но игрокам тоже нужно подумать об улучшении результатов. Нужно снять давление с тренера своей игрой», – сказал Уолкотт.

Источник — ESPN

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