Кевин Гамейро получил травму на тренировке

Нападающий Кевин Гамейро досрочно завершил тренировку «Атлетико», который готовится к матчу 27-го тура чемпионата Испании с «Гранадой».
Футболист работал наравне со всеми примерно 40 минут, после чего почувствовал дискомфорт и завершил занятие. Гамейро отправился на медицинское обследование в одну из мадридских клиник. Руководство «Атлетико» надеется, что 29-летний француз избежал серьезного повреждения.
Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид
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