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Кевин Гамейро получил травму на тренировке

Сроки восстановления игрока пока не известны

  • 08.03.2017 17:06
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90min.com. Кевин Гамейро
© 90min.com. Кевин Гамейро

Нападающий Кевин Гамейро досрочно завершил тренировку «Атлетико», который готовится к матчу 27-го тура чемпионата Испании с «Гранадой».

Футболист работал наравне со всеми примерно 40 минут, после чего почувствовал дискомфорт и завершил занятие. Гамейро отправился на медицинское обследование в одну из мадридских клиник. Руководство «Атлетико» надеется, что 29-летний француз избежал серьезного повреждения.

Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид

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