КАЛИТВИНЦЕВ: «Хотим работать вместе с отцом, но пока не получается»

Полузащитник «Зари» Владислав Калитвинцев рассказал о сорвавшемся переходе во вторую Бундеслигу и желании работать вместе с отцом.
– Представители «Эрцгебирге» действительно выходили на меня и приглашали к себе. Но что-то в душе подсказывало, что не стоит туда ехать. Затем принял окончательное решение, что не поеду в Германию.
А все остальное – выдумки. Говорили, что я уже чуть ли не медицинское обследование прохожу, хотя сам находился в Киеве и никуда не собирался.
Были представители в Германии, они вышли на нас, на отца и на меня. Мы встречались, общались, но не более того. Слабее ли вторая Бундеслига чемпионата Украины? Не знаю, все-таки это Германия, но если ехать, то не в третью команду с конца… Меня это смутило, и я не рискнул туда ехать.
Финансы особой роли не играли, главное было попасть в хорошую команду. Слава Богу, что в итоге я оказался в «Заре». Сейчас самое главное для меня – демонстрировать свой уровень и хороший футбол.
– Отец не приглашал к себе в московское «Динамо»?
– Да ну, ему сейчас не до этого. Мы с ним очень хотим работать вместе, но есть много факторов, которые не позволяют сейчас сделать это.
– Включая политический момент?
– Возможно, – сказал Калитвинцев.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.