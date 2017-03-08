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КАЛИТВИНЦЕВ: «Хотим работать вместе с отцом, но пока не получается»

Полузащитник «Зари» – о зарубежных вариантах развития карьеры

  • 08.03.2017 16:22
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footballua.tv. Владислав Калитвинцев
© footballua.tv. Владислав Калитвинцев

Полузащитник «Зари» Владислав Калитвинцев рассказал о сорвавшемся переходе во вторую Бундеслигу и желании работать вместе с отцом.

– Представители «Эрцгебирге» действительно выходили на меня и приглашали к себе. Но что-то в душе подсказывало, что не стоит туда ехать. Затем принял окончательное решение, что не поеду в Германию.

А все остальное – выдумки. Говорили, что я уже чуть ли не медицинское обследование прохожу, хотя сам находился в Киеве и никуда не собирался.

Были представители в Германии, они вышли на нас, на отца и на меня. Мы встречались, общались, но не более того. Слабее ли вторая Бундеслига чемпионата Украины? Не знаю, все-таки это Германия, но если ехать, то не в третью команду с конца… Меня это смутило, и я не рискнул туда ехать.

Финансы особой роли не играли, главное было попасть в хорошую команду. Слава Богу, что в итоге я оказался в «Заре». Сейчас самое главное для меня – демонстрировать свой уровень и хороший футбол.

– Отец не приглашал к себе в московское «Динамо»?

– Да ну, ему сейчас не до этого. Мы с ним очень хотим работать вместе, но есть много факторов, которые не позволяют сейчас сделать это.

– Включая политический момент?

– Возможно, – сказал Калитвинцев.

Источник — Sportarena

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