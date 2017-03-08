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Франк Рибери провел сотый матч в еврокубках

Француз играл в четырех различных европейских турнирах

  • 08.03.2017 16:05
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» - «Бавария» (1:5) стал сотым поединком в еврокубках для Франка Рибери.

Статистика по турнирам выглядит следующим образом:
Лига чемпионов – 72 матча
Кубок УЕФА – 22
Кубок Интертото – 5
Супекубок УЕФА – 1

В нынешнем сезоне Рибери сыграл 4 поединка в Лиге чемпионов, в которых отличился двумя забитыми мячами

Источник — УЕФА

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