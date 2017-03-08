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Хаби АЛОНСО: «Реал и Атлетико – сильнейшие соперники в Лиге чемпионов»

Хавбек «Баварии» рассказал о командах, с которыми ему бы хотелось меньше всего встретиться

  • 08.03.2017 15:54
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goal.com. Хаби Алонсо
© goal.com. Хаби Алонсо

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо рассказал о самых сильных соперниках в Лиге чемпионов.

«Финал «Бавария» - «Реал» был бы неплох. Думаю, что «Реал» и «Атлетико» - сильнейшие соперники в Лиге чемпионов. Так что хочется с ними встретиться как можно позднее. Что касается «Барселоны», то не исключаю ее победы над ПСЖ и выхода в четвертьфинал. Это будет сложно, но не нереально», - сказал Алонсо.
 

Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид

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