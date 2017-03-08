Хаби АЛОНСО: «Реал и Атлетико – сильнейшие соперники в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо рассказал о самых сильных соперниках в Лиге чемпионов.

«Финал «Бавария» - «Реал» был бы неплох. Думаю, что «Реал» и «Атлетико» - сильнейшие соперники в Лиге чемпионов. Так что хочется с ними встретиться как можно позднее. Что касается «Барселоны», то не исключаю ее победы над ПСЖ и выхода в четвертьфинал. Это будет сложно, но не нереально», - сказал Алонсо.

