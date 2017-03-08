Горняк разгромно победил Кривбасс в товарищеском матче

В очередном контрольном спарринге в рамках подготовки к новому сезону криворожский «Горняк» встречался с земляками из «Кривбасса».
«Горняк» (Кривой Рог) - «Кривбасс» (Кривой Рог) - 3:0 (0:0)
Голы: Алексей Романчук, 50 (1:0). Алексей Романчук (Игорь Бука), 56 (2:0). Александр Прялкин (Игорь Бука), 77 (3:0).
«Горняк» (Кривой Рог): 31. Давид Бондарев - 34. Виталий Заец (28. Андрей Коваль, 78), 26. Никита Гамонов, 13. Андрей Голуб, 5. Михаил Чернявский - 25. Андрей Григорик (к), 22. Алексей Романчук (89. Илья Вайцель, 66), 9. Даниил Шаповаленко (11. Кирилл Берёза, 82), 7. Игорь Бука (3. Сергей Зубенко, 83), 21. Владислав Лункан (27. Владислав Сёмкин, 72) - 16. Егор Марусяк (23. Александр Прялкин, 46).
Главный тренер: Геннадий Приходько.
«Кривбасс» (Кривой Рог) (стартовый состав): Андрей Жигалюк, Владислав Соседко (к), Владимир Швед, Дмитрий Левчук, Артур Реут, Владислав Атанов, Даниил Дорофеев, Владислав Корнийко, Максим Кобылинский, Виталий Левкович, Артур Уланов.
Главный тренер: Сергей Мазур.
Источник — ФК Горняк Кривой Рог
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