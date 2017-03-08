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Андрей Шевченко посетит матч Барселона – ПСЖ

У главного тренера сборной Украины запланированы встречи с Ариедо Брайдой и Деметрио Альбертини

  • 08.03.2017 14:52
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  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко
© ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко станет гостем ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – ПСЖ.

По предварительной информации, Шевченко встретится с директором «Барселоны» по международным трансферам Ариедо Брайдой и бывшим партнером по «Милану» Деметрио Альбертини.

Матч «Барселона» – ПСЖ состоится в среду в 21:45.

Источник — Mundo Deportivo

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Комментарии
    papaute
      papaute, 08.03.2017 15:43
    +1
    Це все з метою покращення рівня гри збірної України мабуть?
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