Андрей Шевченко посетит матч Барселона – ПСЖ

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко станет гостем ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – ПСЖ.
По предварительной информации, Шевченко встретится с директором «Барселоны» по международным трансферам Ариедо Брайдой и бывшим партнером по «Милану» Деметрио Альбертини.
Матч «Барселона» – ПСЖ состоится в среду в 21:45.
Источник — Mundo Deportivo
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