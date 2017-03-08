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ФЕЛЛАЙНИ: «Не готов покинуть Манчестер Юнайтед ради карьеры в Китае»

Полузащитник «красных дьяволов» – о перспективах перехода в чемпионат Китая

  • 08.03.2017 14:48
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ФК Манчестер Юнайтед. Маруан Феллайни
© ФК Манчестер Юнайтед. Маруан Феллайни

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни рассказал о перспективах развития своей карьеры в Китае, а также о негативных последствиях такого шага.

«Китай для меня не является приоритетом. Я не готов покинуть «МЮ» ради карьеры в Китае. Буду честен, если бы я решил отправиться в Китай, то мне бы пришлось завершить карьеру в сборной Бельгии. В такой ситуации я бы сначала позвонил тренеру и сказал, что завершаю карьеру в национальной команде.

Моуринью мог бы убедить меня уйти из «МЮ», но вместо этого он защищал меня. Я никогда этого не забуду», – сказал Феллайни.

Напомним, руководство «Ман Юнайтед» хотело продать бельгийца в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но китайский клуб отказался от сделки.

Источник — Sky Sports

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