ФЕЛЛАЙНИ: «Не готов покинуть Манчестер Юнайтед ради карьеры в Китае»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни рассказал о перспективах развития своей карьеры в Китае, а также о негативных последствиях такого шага.

«Китай для меня не является приоритетом. Я не готов покинуть «МЮ» ради карьеры в Китае. Буду честен, если бы я решил отправиться в Китай, то мне бы пришлось завершить карьеру в сборной Бельгии. В такой ситуации я бы сначала позвонил тренеру и сказал, что завершаю карьеру в национальной команде.



Моуринью мог бы убедить меня уйти из «МЮ», но вместо этого он защищал меня. Я никогда этого не забуду», – сказал Феллайни.

Напомним, руководство «Ман Юнайтед» хотело продать бельгийца в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но китайский клуб отказался от сделки.