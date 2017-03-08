Михаил ФОМЕНКО: «0:3 от Франции? Учтите, кто был президентом УЕФА»

Экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился воспоминаниями о разгроме от Франции в плей-офф отбора к ЧМ-2014 (победа 2:0 дома, поражение 0:3 в гостях).

– Поражение от сборной Франции в стыковом матче за путевку на ЧМ-2014 – самое неприятное, самое больное фиаско в вашей карьере?

– И поражения от Северной Ирландии, Германии, Польши... Это все не очень приятно, как вы говорите.

– Что вы сказали подопечным в перерыве, когда после первого тайма мы «горели» французам 0:2, плюс – остались в меньшинстве после удаления Хачериди?

– А что здесь было говорить? Сказал, что нужно играть и за того парня тоже. Проблемы начались еще до матча, когда мы понесли кадровые потери – Кучер, Федецкий. Нужно также учитывать, кто был президентом УЕФА, какое судейство было. Все же понятно. Когда удаляли Хачериди – там даже контакта не было. Хачериди подкатился, а Рибери симулировал. Мы потом посмотрели видео – не было контакта. Француз перепрыгивал через Хачериди, но сымитировал, споткнувшись ногой за ногу. И что сейчас говорить – это уже история. Неприятная история, но что делать.