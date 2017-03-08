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Михаил ФОМЕНКО: «0:3 от Франции? Учтите, кто был президентом УЕФА»

Бывший наставник сборной Украины поделился воспоминаниями о фиаско в Сен-Дени

  • 08.03.2017 14:42
  • 1057 просмотров
  • 6 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Михаил Фоменко
© dynamo.kiev.ua. Михаил Фоменко

Экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился воспоминаниями о разгроме от Франции в плей-офф отбора к ЧМ-2014 (победа 2:0 дома, поражение 0:3 в гостях).

– Поражение от сборной Франции в стыковом матче за путевку на ЧМ-2014 – самое неприятное, самое больное фиаско в вашей карьере?
– И поражения от Северной Ирландии, Германии, Польши... Это все не очень приятно, как вы говорите.

– Что вы сказали подопечным в перерыве, когда после первого тайма мы «горели» французам 0:2, плюс – остались в меньшинстве после удаления Хачериди?
– А что здесь было говорить? Сказал, что нужно играть и за того парня тоже. Проблемы начались еще до матча, когда мы понесли кадровые потери – Кучер, Федецкий. Нужно также учитывать, кто был президентом УЕФА, какое судейство было. Все же понятно. Когда удаляли Хачериди – там даже контакта не было. Хачериди подкатился, а Рибери симулировал. Мы потом посмотрели видео – не было контакта. Француз перепрыгивал через Хачериди, но сымитировал, споткнувшись ногой за ногу. И что сейчас говорить – это уже история. Неприятная история, но что делать.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    poproshenko8
    poproshenko8, 08.03.2017 15:07
    -5
    Напомните, это позорное поражение было до или после майдана?
    Ссылка
    rokkino
    rokkino, 08.03.2017 15:11
    +5
    poproshenko8, 08.03.2017 15:07
    Напомните, это позорное поражение было до или после майдана?
    а какое это имеет значение?
    Ссылка
    Ding01
      Ding01, 08.03.2017 15:14
    +4
    poproshenko8, 08.03.2017 15:07
    Напомните, это позорное поражение было до или после майдана?
    Шо опять наверное зачесалось в одном месте?))
    Ссылка
    vovavovik
    online
    vovavovik, 08.03.2017 15:18
    +4
    rokkino, 08.03.2017 15:11
    poproshenko8, 08.03.2017 15:07
    Напомните, это позорное поражение было до или после майдана?

    а какое это имеет значение?

    Для вати має значення, щоб жовчі підлити.
    Ссылка
    iikorol
    online
      iikorol, 08.03.2017 15:18
    +1
    После боя яйцами не машут. ИЛИ. Плохому танцору кулаки мешают.
    Ну, в общем, как-то так
    Ссылка
    pulse240
      pulse240, 08.03.2017 15:34
    0
    poproshenko8, 08.03.2017 15:07
    Напомните, это позорное поражение было до или после майдана?
    Майдан как-раз начался после этого поражения
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