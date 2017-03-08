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Динамо проявляет интерес к нападающему Партизана Джурджевичу

23-летний форвард попал в сферу интересов нескольких европейских клубов

  • 08.03.2017 14:30
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sportklub.rs. Урош Джурджевич
© sportklub.rs. Урош Джурджевич

Киевское «Динамо» заинтересовано в услугах сербского нападающего Уроша Джурджевича.

По информации британских СМИ, интерес к 23-летнемо форварду «Партизана» проявляют сразу несколько европейских клубов.

На матче «Партизана» с «Црвеной Звездой» (1:1), который состоялся 4 марта, за Джурджевичем следили скауты «Арсенала», «Сандерленда», «Манчестер Сити», «Лестера», «Сампдории», «Спортинга», «Андерлехта», «Алавеса» и «Динамо».

В текущем сезоне Джурджевич забил 11 голов в чемпионате Сербии и 2 мяча в Кубке.

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