Мирон МАРКЕВИЧ: «Не питаю иллюзий насчет тяжбы с Днепром»

Экс-главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич поделился своим видением развития событий в клубе.

- Как продвигаются ваши судебные тяжбы с «Днепром»?

- Абсолютно никак. Там еще до меня был Рамос, которому должны денег уже три года. Так что, я уже особо и не рассчитываю. Да и есть целая группа футболистов со схожими претензиями. Поэтому, я иллюзий не питаю на этот счет.

- У вас есть какая-то информация о будущем клуба? Что его ожидает по окончании сезона?

- Ситуация предельно ясна. Если долги будут погашены, значит команда будет существовать. Есть много молодых игроков, школа была хорошая. По крайней мере, когда я там работал, Андрей Русол старался поддерживать это все. В первой команде еще есть кому играть. Вопрос только в том, отдадут ли долги. Второй вариант - кто-то заберет эту команду, расплатится с долгами и «Днепр» продолжит жить дальше.

- Второй вариант выглядит фантастическим...

- Есть еще и третий. Если никто не погасит долги, то будут очень серьезные проблемы. Ситуация похожа на то, что было в Харькове, - резюмировал Маркевич.

Ранее Маркевич подал иск на днепровский клуб, с требованием выплатить заработную платуВ СМИ озвучивалась цифра в $1,7 миллиона.