Гари КЭХИЛЛ: «Челси неспроста лидирует в АПЛ»

Гари Кэхилл считает, что «Челси» показал характер, победив на выезде в лондонском дерби после того, как оба ближайших преследователя, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», в воскресенье одержали победы.

После победы над «Вест Хэмом» в понедельник «синие» на 10 очков опережают идущий на втором месте «Тоттенхэм». Голы Эдена Азара и Диего Косты принесли «Челси» победу над «молотобойцами» (2:1).

С момента, когда Азар забил блестящий гол в контратаке и вывел «Челси» вперед, команда взяла игру под свой контроль, и Кэхилл, которому в центре обороны помогали Сезар Аспиликуэта и Давид Луис, считает, что мы заслужили победу.

«Важно, что мы сумели победить и ответить конкурентам, — говорит защитник «Челси». — В этом сезоне мы играли первыми и одерживали победы, на этот раз пришла очередь конкурентов давить на нас. Я уверен, что они смотрели и надеялись, что мы потеряем очки, поэтому важно, что мы получили результат. Думаю, мы сделали достаточно для победы».

«Мы продемонстрировали характер, который показываем на протяжении всего сезона, и, думаю, мы могли решить исход матча ещё в первом тайме. Мы могли забить 2–3 мяча в контратаках, но не сумели реализовать моменты. Второй гол убил интригу в матче, поэтому мы довольны результатом и просто хотим выигрывать свои матчи. Игра могла получиться очень вязкой, поэтому важно, что мы одержали победу».

«Все игроки бьются, чтобы победить в чемпионате, и мы находимся в хорошем положении. Мы очень серьёзно поработали, но нам предстоит провести ещё много матчей. Месяц будет забавным, поскольку на следующей неделе мы сыграем матч Кубка Англии, потому у нас будет игра в АПЛ, а затем наступает перерыв на матчи сборных».

«Ещё до игры я сказал, что у нас впереди 2 больших матча, а наша цель — подойти к апрельским поединкам в хорошем положении. Мы выиграли одну из этих встреч и сделали шаг на пути к нашей цели».

Многие игроки команды Конте уже выигрывали АПЛ с «Челси» или побеждали с другими клубами. Кэхилл объясняет, почему это обстоятельство может стать преимуществом для «синих».

«Опыт играет большую роль, в особенности на этом этапе сезона, но мы знаем, что мы должны делать. Мы упорно работали и продолжаем делать те же вещи на протяжении всего сезона».

«Ничто не должно поменяться. Наше внимание должно быть неизменным, наш менталитет должен быть тем же, стиль нашей работы должен оставаться таким же. Все должно быть точно таким же, как и было ранее».

«Опыт очень помогает, когда проводишь такие матчи, как с «Вест Хэмом» на выезде. В таких матчах необходим проявлять терпение. Мы могли забить 2–3 мяча в первом тайме, но мы проявили терпение и сделали счёт 1:0».

Как уже отмечал Кэхилл, в этом месяце «синие» проведут ещё всего один матч — в гостях со «Стоуком». Но в апреле «Челси» придется провести как минимум 5 игр, и Кэхилл хочет, чтобы команда продолжала усердно работать на тренировках, оставаться сосредоточенной и продолжала демонстрировать высокий уровень игры.

«Мы неспроста находимся на первом месте в АПЛ, — говорит Кэхилл. — Мы упорно работали, хорошо играли, мало пропускали и забивали голы. Мы просто хотим продолжать в том же духе, но хочу подчеркнуть, что чемпионат не закончен. У нас будет непростой график в следующем месяце, но мы остаемся сосредоточенными. Мы не обращаем внимание на шумиху, мы знаем, что мы делаем, и мы готовы справиться с этим».

«Когда мы выиграли чемпионат два года назад, мы опережали «Манчестер Сити» на 8 очков, а затем растеряли это преимущество и сравнялись по очкам. Так что я знаю, что можно быстро потерять очки, и поэтому мы должны сохранять внимание. Если каждый осознает это, мы будем сфокусированы и голодны до побед, все будет хорошо».