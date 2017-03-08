Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Жозе МОУРИНЬО: «Газон Ростова нельзя назвать полем»

Наставник «Манчестер Юнайтед» резко раскритиковал качество поля перед матчем Лиги Европы

  • 08.03.2017 13:33
  • 1340 просмотров
  • 0 комментария
Метки
mirror.co.uk. Жозе Моуриньо
© mirror.co.uk. Жозе Моуриньо

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подверг критике поле стадиона «Олимп-2», на котором состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».

«Трудно назвать как-то место, где мы проведем матч, - сказал на предматчевой пресс-конференции португальский специалист. - Это нельзя назвать полем, была такая же ситуация в Китае, там мы отменили игру. Мы анализировали соперника, матчи с «Баварией», «Аяксом», смотрели там состояние поля, и оно было удовлетворительное. То, что мы обнаружили сегодня, просто невероятно».

«Я не знаю насчет травм, ни с кем не говорил. Единственное, со мной вчера пообщался представитель УЕФА, который сказал, что на поле можно играть и травм не будет», - добавил тренер.

Моуриньо добавил, что «Ростов» располагает как минимум тремя игроками, которые могут представлять опасность для «Манчестера».

«Команда обладает как минимум тремя-четырьмя опасными футболистами. Один из них - Полоз, второй - большой парень, который играл в «Рубине» (видимо, Александр Бухаров). Есть все 10 игроков, которые тщательно обороняются около своих ворот, команда хороша на контратаках. Так что это очень сильный соперник», - сказал Моуриньо.

Первый матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в 20:00.

Стадион «Олимп-2» за 50 часов до матча. Фото ФК «Ростов»

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.