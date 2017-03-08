Жозе МОУРИНЬО: «Газон Ростова нельзя назвать полем»

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подверг критике поле стадиона «Олимп-2», на котором состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».

«Трудно назвать как-то место, где мы проведем матч, - сказал на предматчевой пресс-конференции португальский специалист. - Это нельзя назвать полем, была такая же ситуация в Китае, там мы отменили игру. Мы анализировали соперника, матчи с «Баварией», «Аяксом», смотрели там состояние поля, и оно было удовлетворительное. То, что мы обнаружили сегодня, просто невероятно».

«Я не знаю насчет травм, ни с кем не говорил. Единственное, со мной вчера пообщался представитель УЕФА, который сказал, что на поле можно играть и травм не будет», - добавил тренер.

Моуриньо добавил, что «Ростов» располагает как минимум тремя игроками, которые могут представлять опасность для «Манчестера».

«Команда обладает как минимум тремя-четырьмя опасными футболистами. Один из них - Полоз, второй - большой парень, который играл в «Рубине» (видимо, Александр Бухаров). Есть все 10 игроков, которые тщательно обороняются около своих ворот, команда хороша на контратаках. Так что это очень сильный соперник», - сказал Моуриньо.

Первый матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в 20:00.

Стадион «Олимп-2» за 50 часов до матча. Фото ФК «Ростов»